Görenin midesini bulandırdı! Kıyıda bulunan gizemli beyaz lekelere kimse anlam veremedi... Komplo teorilerini de beraberinde getirdi

MYNET|DIŞ HABERLER Kanada'nın Newfoundland bölgesindeki sahilde görülen gizemli beyaz lekeler gündem yarattı. Bölgede yaşayan Stan Tobin isimli bir yerli BBC'ye yaptığı açıklamasında, "Kimse bu gizemli maddelerin nereden geldiğini bilmiyor" ifadelerini kullandı.

Gizemli lekelerin ilk olarak geçen ayın başlarında Placentia Körfezi kıyılarında görülmeye başlandığını ifade eden Tobin, o zamandan bu yana lekelerin sayısının arttığını belirtti. Çoğunun çapının 15 cm olduğunu ve hamur gibi göründüğünü belirten Tobin, "Sanki biri ekmek pişirmeye çalışmış ve berbat bir iş çıkarmış gibi" dedi.

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Yerel halk, internette gizemli maddenin fotoğraflarını yayınladığında, bunun mantardan küfe ve palmiye yağına kadar her şey olabileceğini tahmin etti. Kanada Çevre ve İklim Değişikliği sözcüsü Globe and Mail'e yaptığı açıklamada , yapılan inceleme sonucunda gizemli maddenin petrol hidrokarbonu, petrol yağlayıcısı, biyoyakıt veya biyodizel olmadığının kanıtlandığını söyledi.

Kanada Balıkçılık ve Okyanuslar Bakanlığı'ndan bir deniz ekolojisti de, söz konusu lekelerin deniz süngeri olmadığını ve herhangi bir biyolojik madde içermediğini söyledi.