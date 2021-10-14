Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Görenler çamaşırhane zannetti! 11 çocuk annesi Britni Church’in çamaşır günü paylaşımı sosyal medyada viral oldu

Görenler çamaşırhane zannetti! 11 çocuk annesi Britni Church’in çamaşır günü paylaşımı sosyal medyada viral oldu

14.10.2021 13:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

11 çocuk annesi Britni Church’in yoğun çamaşır günü programı görenlerin başını döndürdü. 32 yaşındaki kadın üçüzleri ve yeni doğan bebeği de dahil olmak üzere tam bir düzenine çocuğun annesi. Sosyal medya hesabından sık sık aile hayatına dair paylaşımlar yapan Britni Church’in bir günü âdeta çamaşırhaneyi anımsattı.

Görenler çamaşırhane zannetti! 11 çocuk annesi Britni Church’in çamaşır günü paylaşımı sosyal medyada viral oldu

Çocukluğundan beri kalabalık bir aileye sahip olmak istediğini dile getiren Britni Church, yaşları 1 ila 16 arasında değişen tam 11 çocukla beraber yaşıyor. Ailenin haftalık harcaması ise 230 sterlini (yaklaşık 3 bin TL) buluyor.

1

Britni ve eşi Chris ailesi için alışverişe çıktıklarında haftalık olarak 5 kutu mısır gevreği, 66 karton süt ve 600 bebek bezi alıyor. Listeye çocuklarının ihtiyacına göre her zaman yeni maddeler ekleniyor.

Fabrika işçiliğinden fenomenliğe! Ağzını bile açmadan milyonlarca takipçiye ulaşan fenomen: Khaby LameFabrika işçiliğinden fenomenliğe! Ağzını bile açmadan milyonlarca takipçiye ulaşan fenomen: Khaby Lame

“EN ZORU ÇAMAŞIRLAR”

çamaşır

11 çocukla beraber yaşamanın çok güzel olduğunu dile getiren Britni Church en çok çamaşır günlerinde zorlandığını itiraf etti. Sadece bir günde kendisini çamaşır yığının ortasından bulunduğu söyleyen Church, çocuklarının kıyafetlerini temizlemek için saatlerini harcıyor.

Sosyal medyada “Asla ölmeyeceğiz” dedi! Teorisine tepki yağdıSosyal medyada “Asla ölmeyeceğiz” dedi! Teorisine tepki yağdı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tarihin en meşhur kıyamet kehaneti! İlk kahin olarak ünlenen William Miller, kıyametin tarihini vermiştiTarihin en meşhur kıyamet kehaneti! İlk kahin olarak ünlenen William Miller, kıyametin tarihini vermişti
Çevre illerden bile gelenler var! Ücreti duyan soluğu yanında alıyorÇevre illerden bile gelenler var! Ücreti duyan soluğu yanında alıyor
Herkes kullanıyor! Meğerse bu şekilde ortaya çıkmışHerkes kullanıyor! Meğerse bu şekilde ortaya çıkmış
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya tiktok
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Birbirinden ilginç doğum kuralları! Yasaklara uymak zorundalar

Birbirinden ilginç doğum kuralları! Yasaklara uymak zorundalar

“Sosyal medya gerçek değil” dedi! Öyle bir paylaşım yaptı ki...

“Sosyal medya gerçek değil” dedi! Öyle bir paylaşım yaptı ki...

İnanamayacaksınız! Arı sokmasından cinsel zevk...

İnanamayacaksınız! Arı sokmasından cinsel zevk...

Görenler ikizi zannetti! “Kendisini klonlamış”

Görenler ikizi zannetti! “Kendisini klonlamış”

İlginizi Çekebilir

Herkes onu Hızlı ve Öfkeli filmiyle biliyor ama...

Herkes onu Hızlı ve Öfkeli filmiyle biliyor ama...

Binlerce dolarlık çıplak fotoğraflarını ücretsiz paylaşıyor

Binlerce dolarlık çıplak fotoğraflarını ücretsiz paylaşıyor

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Filme ilham oldu! Kurbanlarına öyle şeyler yaptı ki...

Filme ilham oldu! Kurbanlarına öyle şeyler yaptı ki...

Fabrika işçiliğinden fenomenliğe! Ağzını bile açmıyor

Fabrika işçiliğinden fenomenliğe! Ağzını bile açmıyor

Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! Yanlış zile basınca...

Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! Yanlış zile basınca...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.