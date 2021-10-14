Görenler çamaşırhane zannetti! 11 çocuk annesi Britni Church’in çamaşır günü paylaşımı sosyal medyada viral oldu

Çocukluğundan beri kalabalık bir aileye sahip olmak istediğini dile getiren Britni Church, yaşları 1 ila 16 arasında değişen tam 11 çocukla beraber yaşıyor. Ailenin haftalık harcaması ise 230 sterlini (yaklaşık 3 bin TL) buluyor.

Britni ve eşi Chris ailesi için alışverişe çıktıklarında haftalık olarak 5 kutu mısır gevreği, 66 karton süt ve 600 bebek bezi alıyor. Listeye çocuklarının ihtiyacına göre her zaman yeni maddeler ekleniyor.

“EN ZORU ÇAMAŞIRLAR”

11 çocukla beraber yaşamanın çok güzel olduğunu dile getiren Britni Church en çok çamaşır günlerinde zorlandığını itiraf etti. Sadece bir günde kendisini çamaşır yığının ortasından bulunduğu söyleyen Church, çocuklarının kıyafetlerini temizlemek için saatlerini harcıyor.



