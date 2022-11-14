Görenler gözlerine inanamadı! Birbirine yapışık iki gözle doğan keçi herkesi şaşkına çevirdi... “Noel Baba’ya benziyor”

Hindistan’da genetik bozukluklar nedeniyle dış görüntüsü farklı olan bir keçi sosyal medyada dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Keçisinin sabaha karşı doğum yaptığı dile getiren çiftlik sahibi karşılaştığı hayvan karşısında şaşkına döndü. Yavru keçinin birbirine yapışık halde bulunan iki gözü ve gözlerinin çevresindeki siyah halkalarla dünyaya geldiğini ifade eden sahibi aynı zamanda hayvanın çene bölümünde sakalı anımsatan beyaz bir kürk olduğunu söyledi.

HAMİLELİK SIRASINDAKİ HAMLE ETKİLEDİ

50 bin hayvanın birinde görünen “hidrosefali” hastalığıyla dünyaya gelen keçinin durumunu değerlendiren veteriner Manav Singh, bu durumun iki nedenden ortaya çıkabileceğini belirtti.

İlk neden annenin hamilelik sırasında A vitami eksikliği çekmesi, ikinci neden ise anneye hamilelik sırasında yanlış ilaç verilmesi olarak açıklandı.