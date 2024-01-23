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    4. Görenler gözlerine inanamadı! Kaldırımda doğum yaptı... Göbek bağını bile kesmeden kordonuyla sürükledi

    Görenler gözlerine inanamadı! Kaldırımda doğum yaptı... Göbek bağını bile kesmeden kordonuyla sürükledi

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    23.01.2024 09:22 | Son Güncelleme:
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    Amerika Birleşik Devletleri'nin Hawaii eyaletinde evsiz bir kadın kaldırımda doğum yaptı ve iddiaya göre yeni doğan kızını göbek bağından tutarak sokakta sürükledi. Nefes alan ancak hareket etmeyen bebeğe sağlık ekipleri müdahale ederek göbek bağını önce annesinden kesti ardından ise ambulansla hastaneye götürdü. Anne ise sağlık kontrollerinin ardından gözaltına alındı.

    MYNET-DIŞ HABERLER Amerika Birleşik Devletleri'nin Hawaii eyaletinde ismi Ashley Aileen Maile Lum olarak tanımlanan 41 yaşındaki evsiz bir kadın kaldırımda doğum yaptı. Hawaii Tribune-Herald gazetesinin haberine göre, Hilo şehir merkezindeki Mamo sokağında evsiz bir kadının kaldırımda doğum yaptığı ifade edildi. Anne Lum'un yeni doğan kızını göbek bağından ayırmadan kaldırımda sürüklendiği iddia edildi. Görgü tanıklarının ihbarı üzerine polis olay yerine geldi.

    KORDONU KESEREK MÜDAHALE ETTİLER

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    Olay yerine gelen sağlık ekipleri kordonu keserek müdahale ederek ambulansla hastaneye götürüldü. Hastaneden yapılan açıklamada bebeğin ve annenin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis bebeğin çocuk esirgeme hizmetlerine transfer edildiğini söyledi.

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    Tribune-Herald'a konuşan yerel polis şefi, "Neredeyse 25 yıllık hayatımda böyle bir vakayı hiç görmedim. Olaya dair görgü tanıklarının ifadelerini bekliyoruz" dedi.

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