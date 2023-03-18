Görenlere ‘Bu nasıl temizlik’ dedirtti! Klozet kapağını bulaşık makinesinin içine koyup yıkadı

TikTok fenomeni Alison Koroly sosyal medya hesaplarından sık sık günlük hayat aktivitelerini gösteren skeçler paylaşıyor. İnsanları eğlendirmek için sosyal medya paylaşım yaptıklarını dile getiren Koroly, son gönderisinde ise kocasının klozet kapağını bulaşık makinesinde yıkadığı anları gösterdi. Paylaşım bir anda sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekmeyi başardı.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

Sosyal medyadan yaptığı paylaşıma Koroly, “İnsanların bunu yaptığını hiç bilmiyordum” notunu ekledi. Sosyal medya kullanıcıları Koroly’in gönderisini kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Bu insanlar aynı evde yemek yiyemezsiniz” yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Kesinlikle iğrenç buluyorum” yorumunu yaptı.

Tıp ve epidemiyolog doçenti Dr. Brian Mangum, "Klozet kapağınızın zaten mikroplarla dolu olduğunu ve potansiyel olarak bu mikropları pizza gecesinden sonra çocuklarınızın tabaklarını yıkayacağınız aynı bulaşık makinesine aktardığınızı düşünün. Bu hiç sağlıklı değil” yorumunu yaptı.