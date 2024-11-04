Görevden alınan Ahmet Türk'ten ilk açıklama! 'Guinness Rekorlar Kitabı'na girdim' diyerek duyurdu... Pijama detayı dikkat çekti

Türkiye bu sabaha da operasyonlarla uyandı. İçişleri Bakanlığı Batman, Mardin ve Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesine kayyum atadı. Yeni görevlendirmelerde resmen duyuruldu. Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk de bu sabah itibarıyla görevinden alındı. Türk kararı sabah 05.30'da açılan telefonla öğrendiğini belirtti. Görevdeyken 3. kez yerine kayyum atanan Türk, "Guinness Rekorlar Kitabı'na girdim herhalde" ifadelerini kullandı.

Sözcü TV'ye süreci anlatan Türk şu ifadeleri kullandı;

"Saat 5.30'da aradılar, 'Tebligat yapacağız' dediler. 6'ya 10 kala zili çaldılar. Tebligat yaptılar. 'Normalleşme' dedikleri işte bu herhalde. Halk iradesi gasp ediliyor. Guinness Rekorlar Kitabı'na girdim herhalde. Dünyada ilk kez 3 kez kayyum atanıyor benim yerime.

"PİJAMAYLAYDIM"

Daha önce bilgimiz yoktu, beklentimizde yoktu. Sabah 5.30'da telefon açınca bir şeyler olduğunu hissettim. Öncesinde bilgimiz yoktu. Kayyum beklentimiz de yoktu. Yaşananlar Türkiye'deki demokrasinin, hukukun hangi boyutta olduğunu gösteriyor. Her şeyi beklemek gerekir. Kayyum için bir gerekçe göstermediler. Sadece tebligatı yapıp gittiler ben de hayırlı olsun dedim. Polisin biri fotoğraf çekiyordu kapıda ben de pijamaylaydım 'ne gerek var' dedim. Ses çıkarmayıp çekip gittiler. Arkasında siyasi amaç olmadan böyle bir şey yapılmaz. Normalleşemeden söz ederken normalleşmenin sonuçları ortaya çıkıyor.