Görevinden istifa etmişti... Eski belediye başkanı da İstanbul'dan milletvekili adayı oldu

Türkiye 14 Mayıs'ta gerçekleşecek olan seçimlere kilitlendi. Partilerin milletvekili aday listeleri açıklanırken milletvekili adayları gündemdeki yerini korumayı sürdürüyor. Özellikle partilerin aday gösterdiği bazı isimler gündemde öne çıkıyor. Necmi Kadıoğlu da milletvekili adaylığıyla gündem oldu.

GÖREVİNDEN İSTİFA ETMİŞTİ

Eski Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu, 15 Aralık 2017 tarihinde görevinden istifa etmişti. Belediyeden yapılan açıklamada, 13 yıl 8,5 aydır ilçenin belediye başkanlığını yürüten Kadıoğlu'nun, kendi isteğiyle görevinden istifa ettiği, buna ilişkin yazılı talebini Valiliğe bildirdiği belirtilmişti. Açıklamada, Kadıoğlu'nun 3 yıldır muhtelif sağlık sorunları nedeniyle tedavi gördüğü kaydedilerek, şöyle denilmişti: "Sorumlu olduğu ilçenin ve Esenyurt halkının ihtiyacı olan hizmetlerin üretilmesinde ve yerine getirilmesinde bu sağlık sorunlarının engel olmaya başlayacağı kaygısıyla böyle bir istifa kararı almış bulunmaktadır. Sayın Belediye Başkanımızın, seçildiği günden bugüne kadar Esenyurt ilçesine ve halkına olan duyarlılık sebebiyle almış olduğu bu kararı saygıyla karşılıyoruz. Kendisine Esenyurt ilçesi ve içinde yaşayan insanlar adına gösterdiği insanüstü gayret, çaba ve çalışmalar, sağlık, eğitim, çevre, kültür, sosyal barış daha nice hizmetlerinden ötürü sonsuz şükran ve teşekkürlerimizi kamuoyu önünde sunarız."

AK PARTİ'DEN MİLLETVEKİLİ ADAYI OLDU

Hakkında çeşitli iddialar bulunan Kadıoğlu ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Necmi Kadıoğlu, İstanbul 3. bölge 8. sıradan AK Parti milletvekili adayı oldu.

