Görme bozukluklarına sahip olan insanların dünyayı nasıl gördüğünü anlamanıza yardımcı olacak 8 görsel!

Görme konusunda yaşanan sorunlar aslında çağın en büyük dertlerinden biridir. Son yapılan araştırmada Amerika’da yaklaşık 164 milyon insanın gözlük kullandığı ortaya çıktı. Teknoloji kullanımının her geçen gün artmasıyla beraber görme bozuklukları da baş göstermeye başladı. Charles Bonnet sendromundan miyoba, çeşit çeşit göz bozukluklarını sizler için araştırdık. İşte görme bozukluklarına sahip insanların dünyayı nasıl gördüğünü anlamanıza yardımcı olacak 8 görsel…

TÜNEL GÖRMESİ

Periferik görme kaybı, bir kişinin görüş hattının dışındaki görme kaybını ifade eder. Kişi önündeki nesneleri ve kişileri net bir şekilde görebilirken odağının dışında yer alan şeyleri görme konusunda sorun yaşar. Adeta bir tünelden bakıyormuş gibi odağının dışındaki şeyler bulanık ve karanlıktır. Tünel görmesi sendromuna sahip kişiler, önlerinde yer alan nesneleri görebilseler de kalabalık ortamlarda hareket etmekte güçlük yaşarlar.

CHARLES BONNET SENDROMU

Charles Bonnet Sendromu, kişilerin gerçekte olmayan şeyleri görmesine neden olur. Bir nevi sanrı ya da halüsyon olarak da ifade edilebilir. Normal görme sürecinde beyin, gözlerden bilgiyi alır ve bunu işler. Ancak Charles Bonnet Sendromu’nda görüş kaybolur ve beyin işleyecek bilgiye sahip olmadığı için kendi resmini yaratmaya başlar. Basit şekilleri, desenleri ya da figürleri olduğundan daha karmaşık ve farklı algılayabilirler.