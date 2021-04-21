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Görme bozukluklarına sahip olan insanların dünyayı nasıl gördüğünü anlamanıza yardımcı olacak 8 görsel!

Seray Üstün Seray Üstün
21.04.2021 10:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Görme bozukluklarına sahip insanların dünyayı nasıl gördüğünü hiç merak ettiniz mi? İşte katarakttan miyoba farklı göz bozukluklarının dünyayı görme biçimleri...

Görme bozukluklarına sahip olan insanların dünyayı nasıl gördüğünü anlamanıza yardımcı olacak 8 görsel!

Görme konusunda yaşanan sorunlar aslında çağın en büyük dertlerinden biridir. Son yapılan araştırmada Amerika’da yaklaşık 164 milyon insanın gözlük kullandığı ortaya çıktı. Teknoloji kullanımının her geçen gün artmasıyla beraber görme bozuklukları da baş göstermeye başladı. Charles Bonnet sendromundan miyoba, çeşit çeşit göz bozukluklarını sizler için araştırdık. İşte görme bozukluklarına sahip insanların dünyayı nasıl gördüğünü anlamanıza yardımcı olacak 8 görsel…

TÜNEL GÖRMESİ

TÜNEL GÖRMESİ

Periferik görme kaybı, bir kişinin görüş hattının dışındaki görme kaybını ifade eder. Kişi önündeki nesneleri ve kişileri net bir şekilde görebilirken odağının dışında yer alan şeyleri görme konusunda sorun yaşar. Adeta bir tünelden bakıyormuş gibi odağının dışındaki şeyler bulanık ve karanlıktır. Tünel görmesi sendromuna sahip kişiler, önlerinde yer alan nesneleri görebilseler de kalabalık ortamlarda hareket etmekte güçlük yaşarlar.

CHARLES BONNET SENDROMU

CHARLET

Charles Bonnet Sendromu, kişilerin gerçekte olmayan şeyleri görmesine neden olur. Bir nevi sanrı ya da halüsyon olarak da ifade edilebilir. Normal görme sürecinde beyin, gözlerden bilgiyi alır ve bunu işler. Ancak Charles Bonnet Sendromu’nda görüş kaybolur ve beyin işleyecek bilgiye sahip olmadığı için kendi resmini yaratmaya başlar. Basit şekilleri, desenleri ya da figürleri olduğundan daha karmaşık ve farklı algılayabilirler.

SARI NOKTA HASTALIĞI

sarı nokta

Sarı nokta hastalığı, keskin merkezi görmekten sorumlu olan göz alanını etkiler. Bu nedenle aslında görme kaybına neden olur. Genellikle 50 yaşın üzerindeki kişilerde rastlanır. İlk aşamada görüşün merkezi bulanıkken ilerleyen aşamalarda bu bulanıklık karanlık ve boş noktalara dönüşür. Bu görme bozukluğundan muzdarip kişiler insanların yüzlerini tanıma konusunda zorlanırlar.

DİYABETİK RETİNOPATİ

DİYABETİL

Bu problem aslında diyabet hastalarında gelişen bir rahatsızlıktır. Gözün retinasını etkiler, ışığı ve bilgiyi emen fotoreseptöre sahip hassas dokuyu bozar. Bunun sonucunda kişiler, bulanık görmeye ya da görüntünün bir kısmını görmemeye başlarlar.

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GLOKOM

GLOKOM

Glokom, göz drenaj sisteminin zamanla verimsiz hale gelmesi sonucunda ortaya çıkan bir göz bozukluğudur. Görmeyi iki farklı şekilde bozan glokom türü vardır. Birinci tip, çevresel görüşü etkiler ve görüntünün merkezini görmeyi imkansız hale getirir. İkinci tip glokom ise ışık kaynaklarının etrafındaki renkli halkalarının ya da halelerin belirginleşmesine neden olur.

KATARAKT

KATARAKT

Katarakt, gözdeki merceğin bulanıklaşmasına verilen isimdir. Katarakt, bir gözde meydana gelebileceği gibi ilerleyen zamanlarda diğer göze de yayılabilir. Katarakttan muzdarip kişiler, net bir şekilde görmekte güçlük yaşarlar. Özellikle de gece görüşleri oldukça bozulur.

MİYOP

MİYOP

Miyop, kişinin yakınındaki nesneleri net, uzaktakileri ise bulanık bir şekilde gördüğü yaygın bir göz bozukluğudur. Çocukluk ya da ergenlik döneminde ortaya çıkan bu hastalık hızlı bir şekilde ilerleyebilir.

HİPERMETROP

HİPERMETROP

Hipermetrop, kişinin uzaktaki nesneleri net, yakındaki nesneleri ise bulanık bir şekilde gördüğü yaygın bir göz bozukluğudur. Tıpkı uzağı görememe gibi birkaç farklı aşaması vardır.

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