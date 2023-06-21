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Görüntüler ortaya çıktı: Onlarca plakasız 'sıfır araç' otoparkta jelatinleriyle bekliyor... 'Stokçuluk'ta son nokta!

21.06.2023 12:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sürekli artış eğiliminde olan sıfır otomobilleri bayilerde bulabilmek neredeyse imkansız hale geldi. Fiyatların sürekli artması, hem araçlara duyulan talebi arttırdı hem de bayilerin araçları bekleterek daha yüksek fiyatlara satma eğilimlerini yükseltti. Son olarak Diyarbakır Havalimanı'nda ortaya çıkan görüntülerde otoparkta onlarca sıfır otomobilin plakasız ve jelatinli halde görülmesi akıllara fırsatçılık iddialarını getirdi...

Görüntüler ortaya çıktı: Onlarca plakasız 'sıfır araç' otoparkta jelatinleriyle bekliyor... 'Stokçuluk'ta son nokta!

Diyarbakır Havalimanı otoparkında, plakasız ve ambalajları üzerinde duran onlarca araç görüntülendi. Kim tarafından ve ne zaman araçların otoparka park edildiği henüz belirlenemezken, araçların kiralama şirketlerine ait olduğu iddiaları ortaya atıldı. Olayla ilgili otopark yetkilisi önce olayı bilmediğini söyledi. Görüntüler izletildikten sonra ise gerçeği açıkladı.

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'STOKÇULUK' İDDİALARI

Bağlar ilçesinde bulunan Diyarbakır Havalimanı otoparkının eksi 1’inci katında plakasız ve ambalajları üzerinde sıfır otomobiller park halinde görüntülendi. Ne zaman ve kim tarafından bırakıldığı bilinmeyen otomobillerin stokçular tarafından konulduğu iddia edildi. Konunun uzmanları, sıfır araçların tescil işini normalde satın alınan bayinin yaptığını, eğer onlara yaptırılmak istenmiyorsa bayiden alınan evrakla notere gidilip alınan plakanın şoförler odasından bastırıldığını ifade ederek, araçların büyük ihtimalle ‘stokçuluk’ için otoparka konulduğunu söyledi.

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ÖNCE İNKAR ETTİ SONRA GERÇEĞİ AÇIKLADI

Konuyla ilgili ulaşılan otopark yetkilisi ise ilk önce otoparkta plakasız ve ambalajları üzerinde otomobil olmadığını söyledi. Ardından otoparktaki otomobillerin fotoğraf ve görüntülerinin olduğunun belirtilmesi üzerine yetkili bu kez, araçların kiralama şirketlerine ait olduğunu ve plakaları takıldıktan sonra kiraya verildiğini söyledi. (DHA)


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Diyarbakır sıfır araç

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