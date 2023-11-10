Görüntüler sosyal medyanın gündemine yerleşti! Paketinden çıkarttığı tavuğu çiğ çiğ ısırdı... Masanın üzerine çıkıp doğradı

Sosyal medyadan paylaşılan ve kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekerek viral olan bir görüntü yorum yağmuruna tutuldu. Söz konusu görüntülerde ismi açıklanmayan bir kadının paketini açtığı tavuk parçalarını çiğ çiğ ısırdı. Ardından ise masanın üzerine çıkarak tavuk butlarını bıçakla kesmeye çalıştı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

Sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken görüntüler kısa sürede binlerce beğeni ve yorum topladı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Gerçekten hiçbir anlamı olmayan bir video" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Ne izlediğimi hiç anlamadım" yorumunu yaptı.