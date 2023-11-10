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    4. Görüntüler sosyal medyanın gündemine yerleşti! Paketinden çıkarttığı tavuğu çiğ çiğ ısırdı... Masanın üzerine çıkıp doğradı

    Görüntüler sosyal medyanın gündemine yerleşti! Paketinden çıkarttığı tavuğu çiğ çiğ ısırdı... Masanın üzerine çıkıp doğradı

    10.11.2023 14:56 | Son Güncelleme:
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    Sosyal medyadan yapılan bir paylaşım kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekti. İsmi açıklanmayan bir kadının yaptığı paylaşımda paketinden çıkarttığı tavuğu çiğ çiğ ısırdığı anlar yer aldı. Kadının daha sonrasında masanın üzerine çıkarak paketten çıkarttığı tavuk butlarını bıçakla kesmeye çalıştığı anlar görüldü.

    Sosyal medyadan paylaşılan ve kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekerek viral olan bir görüntü yorum yağmuruna tutuldu. Söz konusu görüntülerde ismi açıklanmayan bir kadının paketini açtığı tavuk parçalarını çiğ çiğ ısırdı. Ardından ise masanın üzerine çıkarak tavuk butlarını bıçakla kesmeye çalıştı.

    SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

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    Sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken görüntüler kısa sürede binlerce beğeni ve yorum topladı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Gerçekten hiçbir anlamı olmayan bir video" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Ne izlediğimi hiç anlamadım" yorumunu yaptı.

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