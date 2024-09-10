Göz göre göre dolandırıldı! iPhone zannetti fayans satın aldı... Kutuyu açınca gördüklerine inanamadı

MYNET|DIŞ HABERLER Gana'nın Kumasi kentinde bir turist ikinci el pazarına gitti. Sokak satıcısının siyah bir kılıf içinde iPhone marka telefon sattığını gören adam satın aldı. Ancak siyah kılıftan telefonu çıkarttığında elindekinin telefon değil de telefon şekli verilen bir fayans olduğunu gördü. Satıcı parayı geri vermeyi reddedince turist o anları sosyal medyadan paylaştı.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiyi yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Üzüldüğümü söyleyemem. Çok büyük bir hata" yorumunu ekledi. Başka bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Gerçekten buna nasıl inanır?" yorumunu yaptı.