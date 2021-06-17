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  4. Göz kapağını köpek parçaladı, isyan etti: Sahibi bir kez aramadı

Göz kapağını köpek parçaladı, isyan etti: Sahibi bir kez aramadı

17.06.2021 14:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kirpik bakımı için güzellik salonuna giden kadın, mekanın sahibine ait köpeğin saldırısına uğramış, yaşadığı dehşet anını sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Saldırı esnasında göz kapağının koptuğunu duyuran kadın, yeni bir paylaşım daha yaparak tedavi masraflarının güzellik merkezinin sahibi tarafından üstlenilmesini istedi. Talihsiz kadın masraflarının karşılanmaması durumunda kirpik teknisyenini dava edeceğini söylüyor.

Göz kapağını köpek parçaladı, isyan etti: Sahibi bir kez aramadı

ABD'nin Georgia eyaletinde kirpik bakımı yaptırılmak için bir güzellik merkezine giden Kelsey Salmon, burada mekanın sahibine ait köpeğin saldırısına uğradı.

TELEFONUNU ENGELLEDİ

23 yaşındaki kadın yaşadıklarını anlattığı bir video kaydetmiş ve bunu TikTok hesabından yayınlamıştı. Kirpik teknisyeninin köpeğinin saldırısına uğrayan Kelsey, korkunç saldırıdan bu yana onu bir kez kontrol etmediğini hatta telefondan engellediğini dile getirdi.

Talihsiz kadın şimdi tıbbi masraflarının söz konusu kadın tarafından karşılanmasını istiyor. 10 gün boyunca hastanede kalan Kelsey, bir davayla zengin olmaya çalışmadığını, sadece tıbbi faturalarının ödenmesini istiyor.

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MASRAFLAR 30 BİN DOLAR

Kelsey, halihazırda iki hastane değiştirdi ve tedavinin masraflarının toplamda 30 bin doları bulabileceği belirtildi. 23 yaşındaki kadın, "Köpeğim birinin göz kapağını ısırsa, her gün kontrol ederdim. Nasıl olduğumu sormayı umursamamak bile kalpsizce.
Kirpik teknisyeni bana olay anında bile yardımcı olmadı, şok edici bir şekilde kanamayı durdurmak için bana kirli bir bez parçası verdi.

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Dava konusuna gelince, ondan para almak umurumda bile değil, onun parasına ihtiyacım yok, sadece tıbbi masraflarımın karşılanmasını istiyorum'' diyor.

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