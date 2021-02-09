Göz tembelliği neden olur? Göz tembelliği nasıl anlaşılır, tedavisi nedir?

Çocukluk döneminde oluşan göz tembelliği tam da bu dönemde tedavi edilmesi gereken hastalıklardan bir tanesidir. Göz anatomisinde yapısal bir sorun olmadığı halde yani göz yapıları ile görme siniri tamamen sağlıklı olduğu durumlarda gözde görme azlığının meydana gelmesi olarak tanımlanır. Çocuklarında böyle bir rahatsızlığın olup olmadığını merak eden aileler ise sık sık göz tembelliği nasıl anlaşılır konusunda araştırma yapar. Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Şeyda Atabay, konuyla ilgili önemli bilgiler verdi. İşte göz tembelliği nedenleri ve göz tembelliği belirtileri...

GÖZ TEMBELLİĞİ NEDEN OLUR?

Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Şeyda Atabay’ın aktardığı bilgilere göre; göze gelen ışınların öncelikle retina tabakasını ve görme siniri aracılığıyla beyin görme merkezini uyarması ile görme olayı gerçekleşir. Görme doğumdan sonra öğrenilen bir durumdur ve bebeklik ya da çocukluk döneminde gözün sinirsel uyarımındaki bir aksama, görme hücrelerinin gelişmemesine ve görmenin yetersizliğine neden olur.

Sebep ise uyarı yetersizliği olarak geçer. Hayatın erken dönemlerinde görmeyi engelleyen bir durum ortaya çıkarsa gözde gelişme durur ve göz tembelliği yani ambliyopi gelişir. Rahatsızlık, bir gözde ya da her iki gözde birden oluşabilir. Göz tembelliği sebepleri olarak çok sayıda durum sayılabilir. En sık karşılaşılanı ise yüksek hipermetropidir. Gözde yüksek hipermetropi varsa ya da asimetrik bir refraktif bir durum söz konusuysa göz iyi göremeyeceği için bu rahatsızlık ortaya çıkar.