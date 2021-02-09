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Göz tembelliği neden olur? Göz tembelliği nasıl anlaşılır, tedavisi nedir?

09.02.2021 11:56 | Son Güncelleme:
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Göz tembelliği neden olur? Göz tembelliği nasıl anlaşılır, tedavisi nedir?

Çocukluk döneminde oluşan ve ebeveynlerin endişe ettiği göz tembelliği tedavi konusunda ailelerin sıklıkla araştırma yaptığı rahatsızlıklardan bir tanesi. Bu doğrultuda göz tembelliği neden olur sorusunun yanıtı da araştırılıyor. Aynı zamanda tedavisi için rahatsızlığın erkenden teşhis edilmesinin önemi de büyük oluyor. Peki, göz tembelliği nasıl anlaşılır? Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Şeyda Atabay konuyla ilgili bilgiler verdi.

Çocukluk döneminde oluşan göz tembelliği tam da bu dönemde tedavi edilmesi gereken hastalıklardan bir tanesidir. Göz anatomisinde yapısal bir sorun olmadığı halde yani göz yapıları ile görme siniri tamamen sağlıklı olduğu durumlarda gözde görme azlığının meydana gelmesi olarak tanımlanır. Çocuklarında böyle bir rahatsızlığın olup olmadığını merak eden aileler ise sık sık göz tembelliği nasıl anlaşılır konusunda araştırma yapar. Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Şeyda Atabay, konuyla ilgili önemli bilgiler verdi. İşte göz tembelliği nedenleri ve göz tembelliği belirtileri...

GÖZ TEMBELLİĞİ NEDEN OLUR?

Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Şeyda Atabay’ın aktardığı bilgilere göre; göze gelen ışınların öncelikle retina tabakasını ve görme siniri aracılığıyla beyin görme merkezini uyarması ile görme olayı gerçekleşir. Görme doğumdan sonra öğrenilen bir durumdur ve bebeklik ya da çocukluk döneminde gözün sinirsel uyarımındaki bir aksama, görme hücrelerinin gelişmemesine ve görmenin yetersizliğine neden olur.

Sebep ise uyarı yetersizliği olarak geçer. Hayatın erken dönemlerinde görmeyi engelleyen bir durum ortaya çıkarsa gözde gelişme durur ve göz tembelliği yani ambliyopi gelişir. Rahatsızlık, bir gözde ya da her iki gözde birden oluşabilir. Göz tembelliği sebepleri olarak çok sayıda durum sayılabilir. En sık karşılaşılanı ise yüksek hipermetropidir. Gözde yüksek hipermetropi varsa ya da asimetrik bir refraktif bir durum söz konusuysa göz iyi göremeyeceği için bu rahatsızlık ortaya çıkar.

Her iki gözde birden yüksek hipermetropi olması durumunda da her iki gözde bu rahatsızlık meydana gelebilir. Gözde kayma yani şaşılık olması da bu rahatsızlığın sebeplerinden bir tanesidir. Kayan bir gözde imaj yeterli oluşmadığı için görme de yeterli olmaz.

GÖZ TEMBELLİĞİ NASIL ANLAŞILIR?

Bazı durumlar göz kayması şeklinde erken dönemde dikkat çekebilir. Bu noktada tehlikeli olan şey ise rahatsızlığın tek gözde olup diğer gözün sağlam olması durumudur. Çünkü böyle bir durumda rahatsızlık muayenesiz anlaşılmaz ve tedavide gecikmeye neden olabilir.

GÖZ TEMBELLİĞİ TEDAVİSİ

Tek gözde oluşan katarakt durumu da bu rahatsızlığa işaret edebilir. Böyle bir durumda da en kısa sürede ameliyat ile kataraktın tedavi edilmesi gerekir.

Ailelerin dikkat etmesi gereken bir diğer önemli durum ise göz kapağı düşüklüğü olarak geçer. Göz kapağı göz görme aksını kapatarak görsel uyarıyı azaltır ve gözde göz tembelliği oluşturabilir. Göz kapağı düşük olan bebeklerde göz tembelliği riski yaratan durumlar, acil ameliyat gerektiren durumlardır.

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