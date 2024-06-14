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  4. Gözler onu aradı ama yoktu... Haldun Dormen'e tören izni çıkmadı

Gözler onu aradı ama yoktu... Haldun Dormen'e tören izni çıkmadı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
14.06.2024 08:21
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Bu sene 26'ncısı gerçekleştirilen 'Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri' sahiplerini buldu. Ev sahibi olan Haldun Dormen'e ise törene katılma izni çıkmadı.

Gözler onu aradı ama yoktu... Haldun Dormen'e tören izni çıkmadı

Bu yıl 26'ncı kez düzenlenen 'Yallerpı Kredi Afife Tiyatro Ödüi'nde yılın en başarılı tiyatrocularına ödülleri, törenle takdim edildi.

Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen ödül töreninde sunuculuğu Özge Borak ile Mert Fırat üstlendi. Haldun Dormen'in sanat danışmanı olduğu Afife Tiyatro Ödülleri'nde ödül kazananlar, büyük bir mutluluk yaşarken lâyık görüldükleri ödülleri, kariyerlerinin sıçrama tahtası edasında havaya kaldırdı.

'Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri'nde ödül kazananlar ve onları alkışlamak için salonda olanlar, büyük bir mutluluk yaşarken törenin ev sahibi ve organizasyonun sanat danışmanı olan Haldun Dormen'in olmaması dikkat çekti.

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GÖZLER ONU ARADI AMA YOKTU...

Bunun nedeni de doktorunun 96 yaşındaki Haldun Dormen'e törene katılması için izin vermemesi... Hasta olan Dormen, çok istese de, ilaç takviyesi alsa da doktorundan izin alamadı. Doktorunun; "Üzgünüm ama törene kesinlikle katılamazsın. Değil, törene katılmak evde ayakta bile olamazsın. Aksi takdirde sorumluluğu kabul etmiyorum. Kurban Bayramı'na kadar evinden dışarı çıkmamalısın" dediği Dormen, çaresizce 'Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri' töreninde yer alamadı.

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İLK KEZ KATILAMADI

Haldun Dormen, aynı zamanda fikir babası da olduğu ödül törenine ilk kez katılamadı.

Haldun Dormen, geçtiğimiz yıl, rahatsızlığı nedeniyle konuklarını oturarak karşılamak zorunda kalmıştı.

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