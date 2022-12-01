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Gözlerden uzak yaşıyordu... Yeşilçam'ın güzel ismi Serpil Çakmaklı son halini paylaştı

01.12.2022 09:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden olan Serpil Çakmaklı son halini paylaştı. Serpil Çakmaklı'yı görenler "Kadın hâlâ güzel" yorumların da bulundu. Serpil Çakmaklı uzun süredir ekranda yer almazken projelere açık olduğunu da her fırsatta dile getiriyor.

Gözlerden uzak yaşıyordu... Yeşilçam'ın güzel ismi Serpil Çakmaklı son halini paylaştı

Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden olan Serpil Çakmaklı gözlerden uzak bir hayat sürüyor. Sosyal medyada zaman zaman son halini paylaşan Çakmaklı uzun zamandır paylaşım yapmıyordu.

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Gözlerden uzak yaşayan Yeşilçam'ın güzellerinden Serpil Çakmaklı sosyal medyada ortaya çıktı.

1980'li yıllarda ekrana gelen cesur sahneler ile adından söz ettiren Serpil Çakmaklı yıllara meydan okuyor. Eskişehirli olan güzel oyuncu yaptığı paylaşımda "Yıllar sonra doğduğum yerde olmanın mutluluğu içerisindeyim" dedi.

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Serpil Çakmaklı'yı görenler ise "Maşallah güzel kadın", "Kadın hâlâ güzel" yorumlarında bulundu.

Ekran Alıntısı

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