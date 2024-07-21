Gözlerden uzakta yaşıyor! İclal Aydın hayatını böyle anlattı: Foça'nın bir köyünde yaşıyorum

MYNET- Son olarak Üç Kız Kardeş dizisinde hayat verdiği Nesrin karakteri ile beğeni toplayan İclal Aydın uzun zamandır gözlerden uzakta yaşıyor. Kitap yazan ve bir köyde yaşayan Aydın yıllar önce İstanbul'u terk etti.

Uzun zaman sonra ekrana çıkarak Oylum Talu'nun konuğu olan İclal Aydın konuşmasında yeni yaşantısından da bahsetti.

İclal Aydın "Ben 2018'den beri İstanbul'dan büyükşehirden uzaktayım ve küçük tatlı bir hayat kurdum çok da mutluyum. İnşallah böyle devam eder" dedi.

GÜNLÜK RUTİNİNİ ANLATTI

İzmir'e bile çok nadir indiğini söyleyen Aydın "Foça'nın bir köyünde yaşıyorum" açıklamasında bulundu.

İclal Aydın İstanbul'u özlemediğini söyleyerek "Sabah 5 gibi kalkıyorum, hava çok sıcak sebzeleri suladım hayvanları besledim, evi temizledim. Yazıyorum, okuyorum ve dinliyorum" diyerek günlük rutinini anlattı.

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