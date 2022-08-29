Gözlerinize dikkat edin! Kalp krizi geçireceğinizi günler önce anlamanız mümkün

Kalp krizi bir ya da birden fazla damarın tıkanması sonucu meydana gelir. Kolesterolün kalp damarlarını sertleştirmesi de kalp krizine yol açmaktadır. Kalp hastalıkları ve kalp krizi nedeniyle her yıl binlerce insan hayatını kaybetmektedir. Oldukça yaygın görülen kalp krizinde risk faktörlerini ve belirtileri bilmek çok önemlidir. Sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz kalp krizine ve kalp krizine neden olan yüksek kolesterola karşı koruma sağlamaktadır. Uzmanlar yüksek kolesterolün sebep olduğu belirtilerin kalp krizini önceden tespit edebileceğini belirtti.

GÖZLERİNİZE DİKKAT

İngiliz uzmanları gözdeki retina ve korneadaki değişikliklerin yüksek kolesterolü işaret ettiğini belirtir. Korneanın etrafındaki beyaz halka yüksek kolesterolle alakalıdır. Tıbbi deyimle ‘korneal ark’ ya da ‘ksantalesma’ denilen kornea köşelerindeki sarılaşma ve göz çevresindeki sarımsı yumrular aslında kolesterolün toplandığı lezyonlardır. Bu bulgular özellikle doğuştan gelen kolesterol yüksekliklerinde gözlenir ve bu grup insanlar ciddi anlamda kalp krizi riski taşır. Bu kişilerin kan kolesterol düzeylerini ölçtürüp kalp muayenesi olması gerekir.

KALP KRİZİ RİSK FAKTÖRLERİ

Yaş

Ailede kalp hastalığı (Erkek akrabalarda 55, kadın akrabalarda 65 yaşından önce kalp hastalığı öyküsü)

Yüksek kolesterol ve trigliserit seviyesi

Hipertansiyon

Şeker hastalığı

Sigara kullanımı

Fiziksel aktivite azlığı

Obezite

Stres

KALP KRİZİ BELİRTİLERİ