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Gözlerinize dikkat edin! Kalp krizi geçireceğinizi günler önce anlamanız mümkün

29.08.2022 09:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kalp krizi ani ölümlere neden olmaktadır. Toplumda sıklıkla görülen kalp krizine yol açan birçok etken bulunur. Bazı alışkanlıklar kalp krizi geçirme riskini artırır. Zararlı alışkanlıklardan uzak durarak ve kalp krizi belirtileri hakkında bilinçli olarak hayatınızı kurtarmanız mümkündür.

Gözlerinize dikkat edin! Kalp krizi geçireceğinizi günler önce anlamanız mümkün

Kalp krizi bir ya da birden fazla damarın tıkanması sonucu meydana gelir. Kolesterolün kalp damarlarını sertleştirmesi de kalp krizine yol açmaktadır. Kalp hastalıkları ve kalp krizi nedeniyle her yıl binlerce insan hayatını kaybetmektedir. Oldukça yaygın görülen kalp krizinde risk faktörlerini ve belirtileri bilmek çok önemlidir. Sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz kalp krizine ve kalp krizine neden olan yüksek kolesterola karşı koruma sağlamaktadır. Uzmanlar yüksek kolesterolün sebep olduğu belirtilerin kalp krizini önceden tespit edebileceğini belirtti.

GÖZLERİNİZE DİKKAT

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İngiliz uzmanları gözdeki retina ve korneadaki değişikliklerin yüksek kolesterolü işaret ettiğini belirtir. Korneanın etrafındaki beyaz halka yüksek kolesterolle alakalıdır. Tıbbi deyimle ‘korneal ark’ ya da ‘ksantalesma’ denilen kornea köşelerindeki sarılaşma ve göz çevresindeki sarımsı yumrular aslında kolesterolün toplandığı lezyonlardır. Bu bulgular özellikle doğuştan gelen kolesterol yüksekliklerinde gözlenir ve bu grup insanlar ciddi anlamda kalp krizi riski taşır. Bu kişilerin kan kolesterol düzeylerini ölçtürüp kalp muayenesi olması gerekir.

KALP KRİZİ RİSK FAKTÖRLERİ

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  • Yaş
  • Ailede kalp hastalığı (Erkek akrabalarda 55, kadın akrabalarda 65 yaşından önce kalp hastalığı öyküsü)
  • Yüksek kolesterol ve trigliserit seviyesi
  • Hipertansiyon
  • Şeker hastalığı
  • Sigara kullanımı
  • Fiziksel aktivite azlığı
  • Obezite
  • Stres

KALP KRİZİ BELİRTİLERİ

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  • Göğüs Ağrısı
  • Gövdenin Üst Kısmında Ağrı
  • Nefes Darlığı
  • Ani soğuk ter basması
  • Sebepsiz ani yorgunluk atakları (özellikle kadınlarda)
  • Bulantı ve kusma
  • Ani baş dönmesi
  • Var olan şikayetlerin artması ya da süresinin uzaması

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