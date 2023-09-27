'Gramına 200 dolar veririz' Mantar toplarken buldu! Gözü gibi bakıyor... O bölgede çok var "İçindeki sıvıyı çıkardığımda..."

Malatya’da yaşayan Osman Ünver, bundan yaklaşık 1 yıl öncesine kadar arkadaşları ile gittiği Beydağ’ında mantar toplarken diğer taşlardan farklı bazı taşları fark etti. İrili ufaklı taşları yanına alan Ünver, eve geldiğinde bu taşları yıkarken içerisinden sakız kıvamından sıvı geldiğini fark etti. Elindeki taşların değerli olabileceğini ve hatta meteor taşı olma ihtimalini düşünerek işi bilen bazı kişilere taşı gösterdi.

"'GRAMINA 200 DOLAR VERİRİZ' DEDİLER"

Taşın meteor taşı olma ihtimalinin yüksek olduğunu öğrenen Ünver, “Geçen sene bu işlerden bir aracı arkadaşa 200 dolar gramına veririz dediler. Ben de vermedim ve halen elimde taşlar. Ne olduğunu tam öğrenmek istiyorum” dedi.

"BU TAŞLARIN DEĞERLİ TAŞLAR OLDUĞUNA İNANIYORUM"

Taşların içerisindeki sıvıyı çıkardığında o gün kendisinde baş ağrısı olduğunu söyleyen Ünver, “Taşları bulduğum yer zirve olduğu için orası yazın ortasına kadar kar altında oluyor. Hava sıcaklığı da en fazla 25 derece olduğu için bu taşların güneşten yanma nedeniyle bu şekilde olma ihtimali yok. O yüzden bu taşların değerli taşlar olduğuna inanıyorum” diye konuştu. (İHA)