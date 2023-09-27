HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. 'Gramına 200 dolar veririz' Mantar toplarken buldu! Gözü gibi bakıyor... O bölgede çok var "İçindeki sıvıyı çıkardığımda..."

'Gramına 200 dolar veririz' Mantar toplarken buldu! Gözü gibi bakıyor... O bölgede çok var "İçindeki sıvıyı çıkardığımda..."

27.09.2023 11:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya’da mantar toplamaya gittiği dağda diğer taşlardan farklı taşları gören Osman Ünver, yanına aldığı taşları 1 yıldır muhafaza ediyor. Ünver, taşların meteor taşı olabileceğini düşündüğünü söyleyerek bölgede çok sayıda benzer taşın olduğunu söyledi. Ünver "Geçen sene bu işlerden bir aracı arkadaşa 200 dolar gramına veririz dediler. Ben de vermedim ve halen elimde taşlar. Ne olduğunu tam öğrenmek istiyorum” dedi.

Malatya’da yaşayan Osman Ünver, bundan yaklaşık 1 yıl öncesine kadar arkadaşları ile gittiği Beydağ’ında mantar toplarken diğer taşlardan farklı bazı taşları fark etti. İrili ufaklı taşları yanına alan Ünver, eve geldiğinde bu taşları yıkarken içerisinden sakız kıvamından sıvı geldiğini fark etti. Elindeki taşların değerli olabileceğini ve hatta meteor taşı olma ihtimalini düşünerek işi bilen bazı kişilere taşı gösterdi.

800b6d12-46ac-492b-8adc-3726fd6b4535

"'GRAMINA 200 DOLAR VERİRİZ' DEDİLER"

Taşın meteor taşı olma ihtimalinin yüksek olduğunu öğrenen Ünver, “Geçen sene bu işlerden bir aracı arkadaşa 200 dolar gramına veririz dediler. Ben de vermedim ve halen elimde taşlar. Ne olduğunu tam öğrenmek istiyorum” dedi.

99301b76-7838-4c5d-9f00-983513bfc039

"BU TAŞLARIN DEĞERLİ TAŞLAR OLDUĞUNA İNANIYORUM"

Taşların içerisindeki sıvıyı çıkardığında o gün kendisinde baş ağrısı olduğunu söyleyen Ünver, “Taşları bulduğum yer zirve olduğu için orası yazın ortasına kadar kar altında oluyor. Hava sıcaklığı da en fazla 25 derece olduğu için bu taşların güneşten yanma nedeniyle bu şekilde olma ihtimali yok. O yüzden bu taşların değerli taşlar olduğuna inanıyorum” diye konuştu. (İHA)

a099f4f2-c4ac-4b4f-9368-cb187300da94

Kızarmış patates kavgasında silahına sarıldı Kızarmış patates kavgasında silahına sarıldı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yıllık kazancı dudak uçuklattı! Diğerlerinin iki katından fazla...Yıllık kazancı dudak uçuklattı! Diğerlerinin iki katından fazla...
Bakan Yerlikaya duyurdu! Düzensiz göçle ilgili yeni uygulama: '1 Aralık'ta tüm Türkiye'de başlıyor' Bakan Yerlikaya duyurdu! Düzensiz göçle ilgili yeni uygulama: '1 Aralık'ta tüm Türkiye'de başlıyor'
Bakan Koca'dan eris varyantıyla ilgili son duruma dair açıklamaBakan Koca'dan eris varyantıyla ilgili son duruma dair açıklama
Anahtar Kelimeler:
Malatya mantar Meteor taş

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Elindeki silahla damadı vurdu! Hiçbir şey olmamış gibi dans etti

Elindeki silahla damadı vurdu! Hiçbir şey olmamış gibi dans etti

Kullanıcıların gözdesi, çok satanlar listesinde ilk sırada yer alan ürünleri sizin için seçtik

Kullanıcıların gözdesi, çok satanlar listesinde ilk sırada yer alan ürünleri sizin için seçtik

Hindistan'da iPhone çılgınlığı! İzdiham yaşandı

Hindistan'da iPhone çılgınlığı! İzdiham yaşandı

25 kilo vermişti! Zayıflama sırrını paylaştı

25 kilo vermişti! Zayıflama sırrını paylaştı

Mutfakların yıldızı! Yemeklerinize sağlık ve lezzet katacak

Mutfakların yıldızı! Yemeklerinize sağlık ve lezzet katacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.