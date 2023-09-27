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    4. Kızarmış patates kavgasında silahına saldırıldı! Müşteriye arabaya servis penceresinden ateş ederken yakalandı

    Kızarmış patates kavgasında silahına saldırıldı! Müşteriye arabaya servis penceresinden ateş ederken yakalandı

    27.09.2023 11:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Amerika Birleşik Devletleri'nde 2022 yılında bir fast food zincirinin arabaya servis alanında personel ve müşteri arasında yaşanan kavgada çalışan silahına sarılarak servis penceresinden ateş etmeye başladı. Devam eden soruşturma kapsamında yeni görüntüler yayınlandı. Yeni yayınlanan görüntülerde arabaya servis çalışanının aralarında 6 yaşındaki bir kız çocuğu ve hamile annesinin de bulunduğu üç kişilik bir aileye patates kızartması yüzünden çıkan tartışmanın ardından ateş ettiği anı gösteriyor.

    Geçtiğimiz yıl açılan ve devam eden davaya göre, yasal belgelerde Alonniea Ford olarak tanımlanan fast food çalışanı arabaya servis alanında müşteriyle patates kızartması yüzünden tartıştı. Silah sesleri duyulmadan birkaç saniye önce Ford, hamile kadının kocası Anthony Ramos olduğu belirlenen sürücüye öfkeyle ketçap paketleri ve patates kızartması fırlattı. Görüntülerde sürücü Ramos kendisine fırlatılanları pencereden geri atarken diğer çalışan durumu sakinleştirmeye çalıştı.

    SİLAHINA ALIP GERİ GELDİ

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    Şoke edici görüntülerde güvenlik kamerasının görüş açısından uzaklaşan Ford, eline bir silah alarak geri geldi ve servis penceresini açarak araca doğru ateş etmeye başladı. Olayda kimse yaralanmazken Ford ateşli silahla saldırı nedeniyle tutuklandı. Ramos ve eşi olayın sonrasında fast food zincirine 1 milyondan fazla tazminat talep ederek dava açtı.

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    Anahtar Kelimeler:
    Amerika silah Fast food

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