Kızarmış patates kavgasında silahına saldırıldı! Müşteriye arabaya servis penceresinden ateş ederken yakalandı

Geçtiğimiz yıl açılan ve devam eden davaya göre, yasal belgelerde Alonniea Ford olarak tanımlanan fast food çalışanı arabaya servis alanında müşteriyle patates kızartması yüzünden tartıştı. Silah sesleri duyulmadan birkaç saniye önce Ford, hamile kadının kocası Anthony Ramos olduğu belirlenen sürücüye öfkeyle ketçap paketleri ve patates kızartması fırlattı. Görüntülerde sürücü Ramos kendisine fırlatılanları pencereden geri atarken diğer çalışan durumu sakinleştirmeye çalıştı.

SİLAHINA ALIP GERİ GELDİ

Şoke edici görüntülerde güvenlik kamerasının görüş açısından uzaklaşan Ford, eline bir silah alarak geri geldi ve servis penceresini açarak araca doğru ateş etmeye başladı. Olayda kimse yaralanmazken Ford ateşli silahla saldırı nedeniyle tutuklandı. Ramos ve eşi olayın sonrasında fast food zincirine 1 milyondan fazla tazminat talep ederek dava açtı.