Green Card avantajları ve dezavantajları nedir? Green Card sahibi olmanın avantajları ve dezavantajları nelerdir?

ABD vatandaşı olmayan kişilerin daimi oturma izni alabilmesi için Green Card’a sahip olması gerekir. Bu kart ile Amerika’ya giden yabancı uyruklular, Amerikan vatandaşlık haklarının birçoğuna sahip olur. Green Card alarak Amerika’ya gidenler için avantajlar ve dezavantajların neler olduğu pek çok kişi tarafından merak edilmektedir.

Green Card avantajları nedir?

ABD sınırları içinde yasal olarak kalıcı bir şekilde oturabilme ve çalışabilme imkanı verene Green Card, başka pek çok avantaja da sahiptir. Yalnızca ABD vizesine sahip olmak, Green Card’a sahip olmakla aynı değildir. Green Card sahibi olmanın avantajları çok daha geniş kapsamlıdır. Green Card avantajları:

Green Card sayesinde sosyal güvenlik numarası almak mümkündür. Böylece ABD sınırları içinde devlet ya da özel sektör kuruluşlarında çalışma imkanı elde edilir.

Green Card sahipleri Amerika Birleşik Devletleri sınırları içinde kendi şirketlerini kurabilir.

Green Card’ı olanlar, vizesi olanlara göre ABD dışına çok daha kolay bir şekilde seyahat edebilirler.

Green Card’lı öğrenciler, ABD vatandaşlarına sunulan indirimli fiyatlar ile öğrenim görebilirler. Ayrıca Amerika hükümetinin sunduğu burslardan yararlanabilirler.

Green Card’a sahip olan kişiler, yalnızca kendi meslekleri ya da ilgi alanlarında değil istedikleri her alanda çalışabilirler.

ABD’de kalıcı oturum izni sağlayan Green Card sayesinde tüm yasal hizmetlerden hem yerel hem de eyalet kapsamında yararlanmak mümkündür.

Green Card sahipleri belli bir süre ABD vatandaşlığı için başvuruda bulunabilir.

Green Card dezavantajları nedir?

Green Card’a sahip olmak pek çok avantajı beraberinde getirse de bazı dezavantajları da vardır. Bunları bilerek Green Card başvurusunda bulunmakta fayda vardır. Bu sayede ilerleyen dönemlerde bir sürprizle karşılaşma durumu ortadan kalkar. Green Card sahibi olmanın dezavantajları şu şekilde sıralanabilir:

Green Card sahipleri destekledikleri siyasi partilerin faaliyetlerinde gönüllü olarak yer alabilir ancak seçme ya da seçilme hakkına sahip değildirler.

Green Card, ABD sınırları içinde doğmuş olan çocuklara otomatik olarak vatandaşlık vermez.

Green Card sahibi olmak ABD pasaportu ile hemen seyahat etmeye başlamak için yeterli değildir. Ek bir başvuru gerektirir.

Amerika vatandaşları ailelerine Green Card sponsoru olma konusunda, Amerika vatandaşlı olmayanlara göre daha önceliklidir.

ABD’de 8 yıl yaşayıp sonrasında kalıcı olarak buraya taşınmayı düşünenlerin ekstra vergi ödemesi gerekir.

Göçmenlik yasalarında yer alan değişiklikler Green Card’lıları etkilemese bile Amerika topraklarından sınır dışı edilme konusunda tam bir koruma söz konusu değildir.

Green Card çıktıktan sonra Amerika'da yaşamak zorunlu mu?

Green Card çekilişi yapıldıktan sonra Amerika’da yaşamaya hak kazanan kişilerin ABD’ye gitme zorunluluğu yoktur. Eğer kişi Green Card sahibi olmanın sorumluluklarına uygun bir şekilde davranırsa, bu kartı ömür boyu geçerli olur. En az 5 yıl kart yükümlülüklerine uygun davranan kişiler, sonrasında ABD vatandaşlığı için başvuruda bulunabilir. ABD’de ömür boyu yaşama ve çalışma hakkına sahip olabilirler.

Green Card aldıktan sonra bu kartın geçerliliğini koruması için kart alma hakkına sahip olduktan sonraki ilk 6 ay içinde en az 1 kere ABD’ye gitmek gerekir. Eğer bu kurala uyulmazsa, kişinin Green Card hakkı iptal olur. Amerika’ya gidip orada kalan kişiler ise istedikleri işte çalışabilir veya indirimli bir şekilde eğitim alabilir.