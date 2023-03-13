Green Card başvuru formu örneği nedir? Green Card başvuru formu nasıl doldurulur?

ABD’de oturma izni almak için gerekli olan Green Card, çekiliş yöntemiyle verilir. Ancak bu çekilişte sayılabilmek için gerekli şartları yerine getirmek gerekir. Green Card başvurusunun geçerli sayılabilmesi için formun doğru doldurulması oldukça kritiktir. Form doğru doldurulmadığı takdirde kart başvurusu iptal edilebilir. Bu nedenle Green Card başvuru formu doğru bir şekilde doldurulmalıdır.
Green Card başvuru formu örneği nedir?
Green Card başvuru formu, online olarak internet üzerinden doldurulur. Bu formda istenen bilgilerin tümü eksiksiz ve doğru bir şekilde yazılmalıdır. Bu formda istenen bilgiler arasında kimlik bilgileri, adres ve iletişim bilgileri, medeni durum ve eğitim, pasaport, fotoğraf gibi bilgiler yer alır. Online olarak tüm bilgileri yazdıktan sonra “Continue” butonuna basmak gerekir. Sonraki ekranda bilgileri doğrulamayı sağlayan bir sayfa açılır. Sonrasında sayfanın altında çıkan “Submit” butonuna tıklanır ve çekilişe resmi olarak katılınır.
Ekran çıkan “Confirmation Number”, Green Card çıkması durumunda sorgulamayı yapmak için kullanılacak doğrulama numarasıdır. Genellikle Green Card çekilişleri Mayıs-Haziran aylarında açıklanır.
Green Card başvuru formu nasıl doldurulur?
Green Card başvuru formu doldurmak için izlenmesi gereken adımlar aşağıdaki gibidir:
- https://dvprogram.state.gov web sitesinden forma ulaşılmalıdır.
- Begin Entry yazan yeşil butona tıklanmalıdır.
- Ardından Submit yazan butona tıklanmalı ve ekranda görülen doğrulama kodu kutucuğa yazılmalıdır.
- Açılan ekranda soyadı ve adı bilgileri yazılmalıdır. Eğer bir orta isim bulunmuyorsa “No middle name” seçeneği işaretlenmelidir.
- Doğum tarihi ay/gün/yıl şeklinde girilmelidir.
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- kısıma doğulan şehir yazılmalıdır. Şehir yazarken İngilizce karakterler kullanılmalıdır. Eğer hangi şehirde doğduğunuzu bilmiyorsanız, “Birth city unknown” seçeneği işaretlenmelidir.
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- kısıma doğulan ülke yazılmalıdır.
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- bölümde çıkan uygun olduğunuz ülke sorusu için Türkiye her zaman başvurmaya uygun bir ülke olduğu için “YES” yazan kutucuk işaretlenmelidir.
- Sonraki aşamada pasaport numarası ve pasaportun ilk sayfasında yer alan pasaport son kullanma tarihi yazılmalıdır.
- Çekiliş maddelerinde pasaport gösterme zorunluluğu olmadığı için pasaportu olmayanlar ya da göstermek istemeyenler direkt es geçebilir.
- Sonraki bölümde telefon numarası ve e-mail adresi gibi bilgiler girilmelidir.
- Ardından mezun olunan okul ve diploma düzeyi seçilmelidir.
- Sonra medeni hal ve varsa 21 yaşından küçük çocuk sayısı girilmelidir.
- Tüm bunları doğruladıktan sonra “Continue” seçeneğine tıklanmalıdır.