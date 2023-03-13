Green Card başvuru formu örneği nedir? Green Card başvuru formu nasıl doldurulur?

ABD’de oturma izni almak için gerekli olan Green Card, çekiliş yöntemiyle verilir. Ancak bu çekilişte sayılabilmek için gerekli şartları yerine getirmek gerekir. Green Card başvurusunun geçerli sayılabilmesi için formun doğru doldurulması oldukça kritiktir. Form doğru doldurulmadığı takdirde kart başvurusu iptal edilebilir. Bu nedenle Green Card başvuru formu doğru bir şekilde doldurulmalıdır.

Green Card başvuru formu örneği nedir?

Green Card başvuru formu, online olarak internet üzerinden doldurulur. Bu formda istenen bilgilerin tümü eksiksiz ve doğru bir şekilde yazılmalıdır. Bu formda istenen bilgiler arasında kimlik bilgileri, adres ve iletişim bilgileri, medeni durum ve eğitim, pasaport, fotoğraf gibi bilgiler yer alır. Online olarak tüm bilgileri yazdıktan sonra “Continue” butonuna basmak gerekir. Sonraki ekranda bilgileri doğrulamayı sağlayan bir sayfa açılır. Sonrasında sayfanın altında çıkan “Submit” butonuna tıklanır ve çekilişe resmi olarak katılınır.

Ekran çıkan “Confirmation Number”, Green Card çıkması durumunda sorgulamayı yapmak için kullanılacak doğrulama numarasıdır. Genellikle Green Card çekilişleri Mayıs-Haziran aylarında açıklanır.

Green Card başvuru formu nasıl doldurulur?

Green Card başvuru formu doldurmak için izlenmesi gereken adımlar aşağıdaki gibidir: