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Green Card mülakat soruları nedir, mülakatı İngilizce mi? Green Card ABD vizesi mülakatında hangi sorular sorulur?

02.03.2023 16:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Green Card, farklı ülkelerden Amerika’ya gitmek isteyenlerin alması gereken vizedir. ABD vizesine başvuran kişiler, bu vizeyi alabilmek için bir mülakata girer. Green Card alabilmek için yapılan mülakatta kişilere bazı sorular sorulur. Bu soruların neler olduğu vize başvurusu yapan kişiler tarafından merak edilir. Peki, Green Card ABD vizesi mülakatında hangi sorular sorulur, mülakatı İngilizce mi?

Green Card mülakat soruları nedir, mülakatı İngilizce mi? Green Card ABD vizesi mülakatında hangi sorular sorulur?

Green Card başvurusu yapan kişiler, bireysel olarak mülakata çağırılır. Ailecek yapılan başvurular için ise tüm aile üyeleri mülakata davet edilir. Green Card mülakatında sorulan sorular, bu vizeye ne için başvurulacağına bağlı olarak değişiklik gösterir. Ayrıca mülakatın seyrine göre de sorulan sorularda farklılık görülebilir. ABD vizesi için yapılan mülakatlarda sorulan sorular nelerdir?

Green Card Amerika vizesi mülakatında sorulan sorular nedir?

Green Card mülakat soruları, Amerika vizesine başvuran kişilerin merak ettiği bir konudur. Bu mülakatta sorulan sorular hayat tarzına, yaşam tarzı ve alışkanlıklara, aile ve akrabalara, flört dönemine ve düğüne dair olabilir. Bu mülakatta sorulan sorular ile ilgili şu örnekler verilebilir:

  • Nerede yaşıyorsunuz?
  • Ne iş yapıyorsunuz? Kaç yıldır çalışıyorsunuz?
  • Amerika’da nerede yaşayacaksınız?
  • Okuduğunuz üniversite ve bölüm nedir?
  • Amerika’da ne iş yapmayı düşünüyorsunuz?
  • Bankada bir hesabınız var mı veya banka hesabınızdaki para size mi ait?
  • Neden Amerika’da yaşamak istiyorsunuz?
  • Amerika’da bir tanıdığınız var mı ve nerede yaşıyor?

Devlet memurları ve özel sektör çalışanları için de ABD vizesi mülakatlarında sorulan sorularda değişiklik olabilir. Örneğin; devlet memurlarına kaç yıldır aynı kurumda çalışıyorsunuz ve maaşınız ne kadar gibi sorular sorulabilir. Özel sektör çalışanlarına ise çalışma geçmişi, çalışma süresi ve maaş bilgisi gibi sorular sorulabilir.

Green Card mülakatı İngilizce mi?

Green Card başvuru işlemleri, resmî web sitesi üzerinden yürütülür ve bu web sitesinin dili İngilizcedir. Yani belli bir seviyede İngilizce bilmek gerekir. Green Card alabilmek için ise gerekli şartlar arasında İngilizce bilme koşulu yoktur. Çünkü Green Card çekiliş yoluyla verilir ve başvuru için dil gerekliliği bulunmaz.

Ancak Green Card için yapılan mülakatta dil olarak İngilizce tercih edilebilir. Dolayısıyla mülakatta sorulan soruları anlamak ve cevap verebilmek için belli bir seviyede İngilizce bilmekte fayda vardır. Green Card göçmen vize soruları İngilizce sorulabildiği gibi Türkçe de olabilir. Yani mülakat dili ile ilgili kesin bir bilgi yoktur ancak her duruma hazırlıklı olmak gerekir.

Green Card mülakat deneyimleri ve öneriler nelerdir?

Daha öncesinde Green Card mülakatına girmiş olan kişilerin bu mülakatla ilgili deneyimler oldukça merak edilmektedir. Özellikle mülakata ilk defa girecek kişiler bu deneyimleri araştırmaktadır. Green Card mülakatına giren kişilerin deneyimlerinden yola çıkarak hazırlanmış olan aşağıdaki hususlar oldukça dikkate alınmalıdır:

  • Mülakata başlamadan önce mülakata gelen kişi sağ elini kaldırıp yemin vermelidir.
  • Pasaport incelenirken çok fazla seyahat edildiği görülürse bu seyahatlerin neden bu kadar fazla olduğu sorulmaktadır.
  • Mülakata ilk olarak nerede yaşıyorsunuz, ne iş yapıyorsunuz gibi basit sorularla başlanmaktadır.
  • Eğitimle ilgili sorulardan sonra banka hesapları incelenmekte ve bunlarla ilgili sorular sorulmaktadır.
  • Mülakatta sorulan en önemli sorular, Amerika’ya gidince yapılacak şeyler ve planlar hakkındadır.
  • Mülakat süresi yaklaşık olarak 1 saattir.

Green Card mülakatı için gerekli belgeler arasında şunlar yer almaktadır:

  • Pasaport
  • Diploma
  • Fotoğraf
  • Sağlık raporu
  • Nüfus kayıt örneği
  • Askerlik belgesi
  • Sicil kaydı
  • İş deneyimi
  • Evlilik cüzdanı
  • Boşanma belgesi ya da ölüm kaydı
  • Pasaport teslim alma yer kaydı
  • Mülakat için ödenmesi gereken ücret

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abd vizesi green card

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