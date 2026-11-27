Geçtiğimiz hafta, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki Soğuksu Milli Parkı’nda yaşayan ayı ailesinden anne ayı ve yavrularından biri, silahla vurularak öldürülmüştü. Tarım ve Orman Bakanlığı, iki bozayının öldürülmesine ilişkin Teftiş Kurulu tarafından başlatılan soruşturmanın devam ettiğini belirterek konuya ilişkin ilk bulguları paylaştı.

"MİLLİ PARK MÜDÜRÜ GÖREVDEN ALINDI"

Bakanlığın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Yapılan ön inceleme neticesinde Soğuksu Milli Park Müdürü görevden alınırken, soruşturma süreci tüm yönleriyle devam etmektedir.

"YAVRULARIN SAĞLIK DURUMLARI İYİ"

Diğer yandan, yavruların takibini ve güvenliğini sağlamak üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından 25 kişilik uzman teknik ekip görevlendirilmiş, ayıların yaşam sahasının farklı noktalarına 23’ü anlık görüntü aktarabilen 45 fotokapan kurulmuş; termal özellikli 3 dron ve gece görüş dürbünleriyle yapılan tarama çalışmaları neticesinde, yavruların sağlık durumlarının iyi olduğu gözlenmiştir. Şu an itibarıyla yavruların hareketleri ve konumları düzenli bir şekilde izlenmektedir.

"KIŞ UYKUSUNU KENDİ BAŞLARINA GEÇİRİP GEÇİREMEYECEKLERİ DEĞERLENDİRİLECEK"

Bununla birlikte; yavruların kış uykusuna yatmadan önce yeterli beslenme düzeyine erişip erişmedikleri ve destek yemlemesine ihtiyaç duyup duymadıkları, kış uykusunu kendi başlarına geçirip geçiremeyecekleri ve barınakta koruma altına alınmalarına gerek bulunup bulunmadığı hususları değerlendirilecek ve alınacak karar doğrultusunda hareket edilecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."