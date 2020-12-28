GTA 4 hileleri overlok makinesi gibi ayağınıza geldi! İşte unutulmaz GTA 4 hileleri

Biz de 'şu hileleri bir deneyeyim' diyen GTA 4 tutkunları için araba yenileme, silah hilesi, ölümsüzlük hilesi, paraşüt hilesi, tank hilesi gibi bilinmeyen hileleri içeren hile kodlarını sizler için derledik. Unutmadan hatırlatalım; Bu hileler sadece PC için GTA 4 hileleri olarak kullanılmıyor. Hile kodlarını GTA 4 EFLC hileleri, PS3 için GTA 4 hileleri olarak da kullanmanız mümkün. Siz de hazırsanız, fazla vakit kaybetmeden birbirinden farklı ekipmanlara kapı açan GTA 4 hilelerine geçelim.

GTA 4 hileleri desek ne dersiniz? Belki GTA Vice City kadar GTA 4 evrenine hakim olmayabilirsiniz. Ancak GTA 4'ün öne çıkan bazı özellikleri vardı; o da en çok araba kullanmayı sevenleri ilgilendiriyordu. GTA 4, Rockstar Games'in dinamik yapısı sayesinde daha iyi araba kullanımı vadediyordu. Bu da yıllar geçmesine rağmen oyunun eskimesine engel oldu. Saklanmanıza gerek yok. Biliyoruz ki siz de GTA 4 oynamaya devam ediyorsunuz. Fakat GTA 4'e olduğu kadar GTA 4 hilelerine hakim olmayabilirsiniz. Belki de bir yanınız 'Trafik ışıklarına uyacağım, düzgün bir oyun oynayacağım' diyor olabilir. Ancak GTA 4 hileleri ile oyun söylememiz gerek ki bambaşka bir seviyeye çıkıyor. Bazıları ise oyundan asıl keyfi, GTA 4 hileleri ile almaya başladığını dahi söylüyor.

İŞTE PC İÇİN GTA 4 HİLELERİ

GTA 4'ü PC'nizde oynuyorsanız size güzel bir haberimiz var. Tabii ki GTA 4 hileleri. Çünkü konumuz bu. GTA 4 hileleri arasında ise sizi maceradan maceraya sokacak birçok hile kodları mevcut. Hatta bu hileler ile canınızı tamamlayabilir, görevden göreve koşarken ölmemek için kendinizi yenileyebilirsiniz. Bu noktada GTA 4'teki araçları da atlamamak gerek. Zira birçok GTA oyuncusu, oyunun dinamiklerinin yanında hıza da önem veriyor. Hız denilince de GTA 4'teki en hızlı arabalar akla geliyor. İşte GTA 4'teki en hızlı ve en dikkat çekici arabaların da yer aldığı hilelerden bazıları;

Ölümsüzlük (canınız 100'e tamamlanır) + Zırh - 362-555-0100

- 362-555-0100 Ölümsüzlük (canınız 100'e tamamlanır) + Zırh + Cephane - 482-555-0100

- 482-555-0100 Silahlar Seviye 1 - 486-555-0100

- 486-555-0100 Silahlar Seviye 2 - 486-555-0150

- 486-555-0150 Polis Aranma Seviyesini Sıfırla - 267-555-0100

- 267-555-0100 Polis Aranma Seviyesini Artır - 267-555-0150

- 267-555-0150 Annihilator (Polis Helikopteri) - 359-555-0100

- 359-555-0100 Cognoscenti Arabası - 227-555-0142

- 227-555-0142 Comet Arabası - 227-555-0175

- 227-555-0175 FBI Buffalo - 227-555-0100

- 227-555-0100 Jetmax Botu - 938-555-0100

- 938-555-0100 NRG-900 Motorsikleti - 625-555-0100

- 625-555-0100 Sanchez Motorsikleti - 625-555-0150

- 625-555-0150 SuperGT Arabası - 227-555-0168

- 227-555-0168 Turismo Arabası - 227-555-0147

- 227-555-0147 Hava Durumunu ve Işığı Değiştir - 468-555-0100

GTA 4 EFLC GAY TONY HİLELERİ

GTA 4 hileleri kadar, GTA 4 Gay Tony hileleri de oyuncular tarafından merak konusu haline gelmiş durumda. Ama siz oyuncuların bu konuda endişelenmenize hiç gerek yok. Zira GTA 4 EFLC Gay Tony hileleri bir liste kadar uzağınızda. Çünkü sizin için GTA EFLC Gay Tony hilelerini de derledik. Fakat bu noktada şunu söylememiz gerek; Bazı hileler PC oyuncularının kullandığı GTA 4 hileleri ile benzerlik göstermekte.

Buzzard (Helikopter) - 359-555-2899

- 359-555-2899 Floater(Bot) - 938-555-0150

- 938-555-0150 Güç ve Zırh - 362-555-0100

- 362-555-0100 Akuma (Motorsiklet) - 625-555-0200

- 625-555-0200 Dürbünlü tüfek mermilerini patlayıcıya dönüştürür - 486-555-2526

- 486-555-2526 Güç, Zırh ve Gelişmiş Silahlar - 482-555-0100

- 482-555-0100 Paraşüt - 359-555-7272

- 359-555-7272 Aranma seviyesini artırır - 267-555-0150

- 267-555-0150 Aranma seviyesini düşürür - 267-555-0150

- 267-555-0150 Tank - 272-555-8265

- 272-555-8265 Bullet GT - 227-555-9666

- 227-555-9666 Cognoscenti - 227-555-0142

- 227-555-0142 Comet - 227-555-0175

- 227-555-0175 Jetmax - 938-555-0100

- 938-555-0100 Annihilator - 359-555-0100

- 359-555-0100 NRG-900 - 625-555-0100

- 625-555-0100 Sanchez - 625-555-0150

- 625-555-0150 Super GT - 227-555-0168

- 227-555-0168 Turismo - 227-555-0147

- 227-555-0147 Yeni ve gelişmiş silahlar - 486-555-0100

- 486-555-0100 Kötü silah - 486-555-0150

- 486-555-0150 FIB Buffalo - 227-555-0100

- 227-555-0100 Patlayan yumruk şoku - 276-555-2666

- 276-555-2666 Vader (Motosiklet) - 625-555-3273

- 625-555-3273 Şarkı bilgisi - 948-555-0100

GTA 4 HİLELERİ NEREYE YAZILIR?

GTA 4 hile kodlarını oyuna girmek oldukça basit. Bunun için yapmanız gereken birkaç sihirli hareket var. Oyuna girdikten sonra iki kere yukarı tuşuna basmanız ve çıkan telefona istediğiniz GTA 4 hilelerini girmeniz, daha sonra 'Enter' tuşuna basmanız yeterli olacak. Hilenizin başarıya ulaşıp ulaşmadığını da sol üst köşede çıkan uyarı yazıyla anlayabilirsiniz. Diğer bir deyişle uyarı yazısı çıkıyorsa hileniz başarıya ulaşmıştır.

Eğer bir PlayStation oyuncusu iseniz hileleri yazmak için sizin de benzer bir yolu izlemeniz gerekiyor. Siz de kontrolcünüzden iki kere yukarı tuşuna basarsanız yine telefona ulaşacaksınız. Bu telefona istediğiniz hile kodunu girip Enter tuşuna basabilirsiniz. Böylece istediğiniz hile başarı ile uygulanacak. Sihir gibi öyle değil mi?

