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  4. GTA 4 hileleri overlok makinesi gibi ayağınıza geldi! İşte unutulmaz GTA 4 hileleri

GTA 4 hileleri overlok makinesi gibi ayağınıza geldi! İşte unutulmaz GTA 4 hileleri

25.12.2020 18:26 | Son Güncelleme:
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GTA 4 hileleri overlok makinesi gibi ayağınıza geldi! İşte unutulmaz GTA 4 hileleri

GTA 4 hileleri GTA 4'te büyük önem taşıyor. Özellikle araba kullanımı ile dikkat çeken oyunda araba yenileme, silah hilesi, ölümsüzlük hilesi, bilinmeyen hileler, paraşüt hilesi ve tank hilesi gibi bilinmeyen hileler bulunuyor. İşte GTA 4 hileleri PS3 ve GTA 4 hileleri PC'i de içeren hile kodları!

GTA 4 hileleri desek ne dersiniz? Belki GTA Vice City kadar GTA 4 evrenine hakim olmayabilirsiniz. Ancak GTA 4'ün öne çıkan bazı özellikleri vardı; o da en çok araba kullanmayı sevenleri ilgilendiriyordu. GTA 4, Rockstar Games'in dinamik yapısı sayesinde daha iyi araba kullanımı vadediyordu. Bu da yıllar geçmesine rağmen oyunun eskimesine engel oldu. Saklanmanıza gerek yok. Biliyoruz ki siz de GTA 4 oynamaya devam ediyorsunuz. Fakat GTA 4'e olduğu kadar GTA 4 hilelerine hakim olmayabilirsiniz. Belki de bir yanınız 'Trafik ışıklarına uyacağım, düzgün bir oyun oynayacağım' diyor olabilir. Ancak GTA 4 hileleri ile oyun söylememiz gerek ki bambaşka bir seviyeye çıkıyor. Bazıları ise oyundan asıl keyfi, GTA 4 hileleri ile almaya başladığını dahi söylüyor.

Biz de 'şu hileleri bir deneyeyim' diyen GTA 4 tutkunları için araba yenileme, silah hilesi, ölümsüzlük hilesi, paraşüt hilesi, tank hilesi gibi bilinmeyen hileleri içeren hile kodlarını sizler için derledik. Unutmadan hatırlatalım; Bu hileler sadece PC için GTA 4 hileleri olarak kullanılmıyor. Hile kodlarını GTA 4 EFLC hileleri, PS3 için GTA 4 hileleri olarak da kullanmanız mümkün. Siz de hazırsanız, fazla vakit kaybetmeden birbirinden farklı ekipmanlara kapı açan GTA 4 hilelerine geçelim.

GTA 4 hileleri

İŞTE PC İÇİN GTA 4 HİLELERİ

GTA 4'ü PC'nizde oynuyorsanız size güzel bir haberimiz var. Tabii ki GTA 4 hileleri. Çünkü konumuz bu. GTA 4 hileleri arasında ise sizi maceradan maceraya sokacak birçok hile kodları mevcut. Hatta bu hileler ile canınızı tamamlayabilir, görevden göreve koşarken ölmemek için kendinizi yenileyebilirsiniz. Bu noktada GTA 4'teki araçları da atlamamak gerek. Zira birçok GTA oyuncusu, oyunun dinamiklerinin yanında hıza da önem veriyor. Hız denilince de GTA 4'teki en hızlı arabalar akla geliyor. İşte GTA 4'teki en hızlı ve en dikkat çekici arabaların da yer aldığı hilelerden bazıları;

  • Ölümsüzlük (canınız 100'e tamamlanır) + Zırh - 362-555-0100
  • Ölümsüzlük (canınız 100'e tamamlanır) + Zırh + Cephane - 482-555-0100
  • Silahlar Seviye 1 - 486-555-0100
  • Silahlar Seviye 2 - 486-555-0150
  • Polis Aranma Seviyesini Sıfırla - 267-555-0100
  • Polis Aranma Seviyesini Artır - 267-555-0150
  • Annihilator (Polis Helikopteri) - 359-555-0100
  • Cognoscenti Arabası - 227-555-0142
  • Comet Arabası - 227-555-0175
  • FBI Buffalo - 227-555-0100
  • Jetmax Botu - 938-555-0100
  • NRG-900 Motorsikleti - 625-555-0100
  • Sanchez Motorsikleti - 625-555-0150
  • SuperGT Arabası - 227-555-0168
  • Turismo Arabası - 227-555-0147
  • Hava Durumunu ve Işığı Değiştir - 468-555-0100

GTA 4 EFLC GAY TONY HİLELERİ

GTA 4 hileleri kadar, GTA 4 Gay Tony hileleri de oyuncular tarafından merak konusu haline gelmiş durumda. Ama siz oyuncuların bu konuda endişelenmenize hiç gerek yok. Zira GTA 4 EFLC Gay Tony hileleri bir liste kadar uzağınızda. Çünkü sizin için GTA EFLC Gay Tony hilelerini de derledik. Fakat bu noktada şunu söylememiz gerek; Bazı hileler PC oyuncularının kullandığı GTA 4 hileleri ile benzerlik göstermekte.

  • Buzzard (Helikopter) - 359-555-2899
  • Floater(Bot) - 938-555-0150
  • Güç ve Zırh - 362-555-0100
  • Akuma (Motorsiklet) - 625-555-0200
  • Dürbünlü tüfek mermilerini patlayıcıya dönüştürür - 486-555-2526
  • Güç, Zırh ve Gelişmiş Silahlar - 482-555-0100
  • Paraşüt - 359-555-7272
  • Aranma seviyesini artırır - 267-555-0150
  • Aranma seviyesini düşürür - 267-555-0150
  • Tank - 272-555-8265
  • Bullet GT - 227-555-9666
  • Cognoscenti - 227-555-0142
  • Comet - 227-555-0175
  • Jetmax - 938-555-0100
  • Annihilator - 359-555-0100
  • NRG-900 - 625-555-0100
  • Sanchez - 625-555-0150
  • Super GT - 227-555-0168
  • Turismo - 227-555-0147
  • Yeni ve gelişmiş silahlar - 486-555-0100
  • Kötü silah - 486-555-0150
  • FIB Buffalo - 227-555-0100
  • Patlayan yumruk şoku - 276-555-2666
  • Vader (Motosiklet) - 625-555-3273
  • Şarkı bilgisi - 948-555-0100

GTA 4 HİLELERİ NEREYE YAZILIR?

GTA 4 hile kodlarını oyuna girmek oldukça basit. Bunun için yapmanız gereken birkaç sihirli hareket var. Oyuna girdikten sonra iki kere yukarı tuşuna basmanız ve çıkan telefona istediğiniz GTA 4 hilelerini girmeniz, daha sonra 'Enter' tuşuna basmanız yeterli olacak. Hilenizin başarıya ulaşıp ulaşmadığını da sol üst köşede çıkan uyarı yazıyla anlayabilirsiniz. Diğer bir deyişle uyarı yazısı çıkıyorsa hileniz başarıya ulaşmıştır.

Eğer bir PlayStation oyuncusu iseniz hileleri yazmak için sizin de benzer bir yolu izlemeniz gerekiyor. Siz de kontrolcünüzden iki kere yukarı tuşuna basarsanız yine telefona ulaşacaksınız. Bu telefona istediğiniz hile kodunu girip Enter tuşuna basabilirsiniz. Böylece istediğiniz hile başarı ile uygulanacak. Sihir gibi öyle değil mi?

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