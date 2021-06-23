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GTA 6'nın karakterlerinden biri ünlü bir rapçi olabilir!

23.06.2021 16:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rockstar Games imzalı Grand Theft Auto serisinin yeni oyunu Grand Theft Auto 6 (GTA 6) merakla bekleniyor. Gelen son bir iddiaya göre ise GTA 6'daki karakterlerden biri ünlü bir rapçi olabilir. Söylenenlere bakılırsa bu isim Dr.Dre'den (Andre Romelle Young) başkası değil.

GTA 6'nın karakterlerinden biri ünlü bir rapçi olabilir!

Grand Theft Auto 6 (GTA 6) oyuncuların en çok beklediği yapımlardan biri. Fakat Rockstar Games'ten bu yönde bir açıklama gelmiyor. Rockstar Games'in sessizliğine karşın, söylenti kazanı kaynadıkça kaynıyor. Neredeyse her gün, GTA 6'nın çıkış tarihi, GTA 6'nın veya GTA 6'nın haritası hakkında yeni iddialar ortaya atılıyor. Bunlardan biri ise GTA 6'nın karakterlerinden biri hakkında. Üstelik bu kez iddiaların odağında ünlü rapçi Dr. Dre (Andre Romelle Young) var.

ALAN ADI TESCİLİ GTA 6 İDDİASINI GÜÇLENDİRDİ

GTA 6'nın karakterlerinden biri hakkında yapılan sızıntı için her şey Rockstar Games'in çatı şirketi Take-Two Interactive'in bir alan adını almasıyla başladı. Şirket, rapponator.com alan adını tescil ettirdi. sim, Rockstar Leeds tarafından geliştirilen bir müzik mikseri olan Beaterator'a oldukça benziyor. Zaten iddianın gerçek olma ihtimalini güçlendiren yegane şey de bu benzerlik.

Ek olarak, bunun muhtemelen Rockstar tarafından geliştirilmekte olan yeni bir müzik mikseri olduğunu tahmin ediliyor. Rapponator ile Rockstar'ın müzik karıştırıcı yazılımı Beaterator ile arasındaki benzerlikten yola çıkan bazı kişiler, GTA 6'da Rapponator'ın yer alacağını iddia ediyor.

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PEKİ DR. DRE İŞİN NERESİNDE?

Hatırlayacağınız gibi, Dr. Dre son GTA Online güncellemesinde kısa süreliğine de olsa görüldü ve Rockstar ile olası uzun vadeli bir işbirliğinin sinyalini verdi. Şimdi ise bu ortaklığın devam edeceği, Dr. Dre'nin Rapponator ile birlikte oyunun müzik ve müziklerine yardımcı olacağı ve oyunun daha uzun süresi bulunan karakterlerinden biri olabileceği konuşuluyor.

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