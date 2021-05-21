Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. GTA 6 ne zaman çıkacak? GTA 6 sistem özellikleri neler?

GTA 6 ne zaman çıkacak? GTA 6 sistem özellikleri neler?

Seo Editör-2 Seo Editör-2
21.05.2021 14:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Grand Theft Auto (GTA) serisi ile oldukça öne çıkan Rockstar Games, GTA serisi için yeni bir bölüm üzerinde çalıştıklarını duyurdu. Bu duyurunun ardından ise birçok oyuncu GTA 6 oyunun ne zaman piyasaya çıkacağı ile ilgili araştırmalar yapmaya başladı.

GTA 6 ne zaman çıkacak? GTA 6 sistem özellikleri neler?

Geçen sene ortaya atılan bir iddia ile gittikçe büyüyen GTA 6 çılgınlığı, sosyal medyada dolaşan bir sahte GTA 6 fragman videosu ile iyice arttı. Bunun ardından ise Rockstar Games, yeni bir GTA oyunu üzerinde çalıştıklarını duyurdu. Bu kapsamda GTA 6 için 2023 senesi işaret edildi.

GTA 6 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Sony, 2021'in ikinci yarısında GTA 5'in PS5 ve Xbox Series X'e geleceğini duyurdu. Bu, GTA 5 hayranları için hoş bir haber olsa da, muhtemelen en azından 2021'in ortasına kadar GTA 6'nın piyasaya sürüldüğünü görmeyeceğimizi ve 2023 veya 2024 sürümünün bu raporlarının daha olası görünmesini sağladığını gösteriyor.

Bir Kotaku raporu, GTA 6'nın veya en azından "Grand Theft Auto serisine yeni bir girişin" Nisan 2020 itibarıyla geliştirme aşamasında olduğunu iddia etti. Ek olarak, Rockstar'ın oyun için iç planının biraz daha küçük bir sürüm yayınlamak olduğunu öne sürüyor.

2

GTA serisi için dördüncü ve beşinci oyun arasında beş yıl varken, beşinci oyunun üstünden sekiz yıl geçmiş olmasına rağmen, GTA 6 için bir süre daha beklemek gerecek. Ne varki GTA V’in sürekli olarak farklı platformlar için yeniden piyasaya sürülmesi ve yıllardır en çok satan oyunlar listelerinden inmemesi, Rockstar Games’in elini de bir hayli rahatlatıyor.

GTA 6 NEREDE GEÇECEK?

GTA 5, New York City’yi temel alarak üretilen Liberty City’de geçiyordu. Oyuncular, farklı ülkelerde oyunu oynamak istediklerini her ne kadar dile getirseler de, yapımcılar oyunun temelinde Amerikan hikayelerinin anlatılması sebebiyle ülke olarak her seferinde ABD baz alınıyor.

Ancak Liberty City’nin uyarlandığı New York City, Vice City’nin uyarlandığı Miami, Los Santos’un uyarlandığı Los Angeles, San Fierro’nun uyarlandığı San Francisco ve Las Venturas’ın uyarlandığı Las Vegas gibi şehirleri ziyaret etme şansı oyunun içerisinde bulunuyor.

1

Bu sebeple yapımcılar, yeni bir ülke olmasa da başka şehirlerin ziyaretinin oyun içinde mümkün olduğunu dile getiriyor.

GTA 6 İÇİN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Alınan bilgilere göre oyun ilk olarak PlayStation 5 ve Xbox Series X|S platformları için kullanıma açılacak. GTA 6 için şu an bir sistem gereksinimi bilgisi paylaşılmadı.

1970 ve 1980 AMERİKASI

4

Oyunun çıkış tarihine bir süre daha olmasına rağmen, oyun hakkındaki dedikodular da hızla yayılıyor. Buna göre GTA 6 için çıkan özellikler ilgili söylentiler şu şekilde;

  • Oyun hem Vice City’de, hem de Rio de Janeiro’dan uyarlanan bir şehirde geçecek,
  • Oyunun geçtiği dönem 1970’li ve 1980’li yılları kapsayacak,
  • Yıllar ilerledikçe binalar ve araçlar değişim gösterecek,
  • Netflix’in Narcos dizisinden esinlenen, narkotik ve kartel temalı bir hikâye işlenecek,
  • Başrolde “Ricardo” isimli tek bir erkek karakter yer alacak, “Kacey” isimli kadın karakter de hikâye anlatımını destekleyecek,
  • Oyunda Grand Theft Auto V'teki Martin Madrazo'nun genç hali ve onunla bağlantılı görevler yer alacak,
  • Oyun mekanikleri gerçekçilik ile “arcade” oynanış arası bir dengede olacak,
  • Belli sayıda silah taşınabilecek, tüm cephaneye direkt ulaşılamayacak,
  • Araçlar Red Dead Redemption II’deki atlar ile aynı mantıkta çalışacak, fazla eşyalar bagajda depolanacak,
  • Hava durumu oynanışta önemli bir etken olacak.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Aman Kerem duymasın! Sense8'in yıldızından Hande Erçel'in teklifine olumlu yanıt Aman Kerem duymasın! Sense8'in yıldızından Hande Erçel'in teklifine olumlu yanıt
Benjamin Button efsanesi gerçek oldu! Milyonda bir rastlanıyorBenjamin Button efsanesi gerçek oldu! Milyonda bir rastlanıyor
David Copperfield’a meydan okuyacak sihirbazlık numaralarıDavid Copperfield’a meydan okuyacak sihirbazlık numaraları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Burnundaki tümörden dolayı hayatı boyunca kötü yorumlar aldı

Burnundaki tümörden dolayı hayatı boyunca kötü yorumlar aldı

Dünyanın en büyük dini festivali! 60 milyon kişi katılıyor

Dünyanın en büyük dini festivali! 60 milyon kişi katılıyor

Barbie bebeğe benzemek için servet harcadı

Barbie bebeğe benzemek için servet harcadı

Batgirl filminin yönetmen krizi çözüldü

Batgirl filminin yönetmen krizi çözüldü

İlginizi Çekebilir

Bu hallerini herkes unuttu!

Bu hallerini herkes unuttu!

Herkes aynı hatayı yapıyor! Banyoda bakteri yuvasına dönüşüyor

Herkes aynı hatayı yapıyor! Banyoda bakteri yuvasına dönüşüyor

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Saklanan rakamı ne kadar sürede bulabilirsiniz?

Saklanan rakamı ne kadar sürede bulabilirsiniz?

Servet değerinde! Kedi mezar taşı ve sehpa olarak kullanıldı

Servet değerinde! Kedi mezar taşı ve sehpa olarak kullanıldı

Yeni filminden ilk kare yayınlandı

Yeni filminden ilk kare yayınlandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.