GTA 6 ne zaman çıkacak? GTA 6 sistem özellikleri neler?

Geçen sene ortaya atılan bir iddia ile gittikçe büyüyen GTA 6 çılgınlığı, sosyal medyada dolaşan bir sahte GTA 6 fragman videosu ile iyice arttı. Bunun ardından ise Rockstar Games, yeni bir GTA oyunu üzerinde çalıştıklarını duyurdu. Bu kapsamda GTA 6 için 2023 senesi işaret edildi.

GTA 6 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Sony, 2021'in ikinci yarısında GTA 5'in PS5 ve Xbox Series X'e geleceğini duyurdu. Bu, GTA 5 hayranları için hoş bir haber olsa da, muhtemelen en azından 2021'in ortasına kadar GTA 6'nın piyasaya sürüldüğünü görmeyeceğimizi ve 2023 veya 2024 sürümünün bu raporlarının daha olası görünmesini sağladığını gösteriyor.

Bir Kotaku raporu, GTA 6'nın veya en azından "Grand Theft Auto serisine yeni bir girişin" Nisan 2020 itibarıyla geliştirme aşamasında olduğunu iddia etti. Ek olarak, Rockstar'ın oyun için iç planının biraz daha küçük bir sürüm yayınlamak olduğunu öne sürüyor.

GTA serisi için dördüncü ve beşinci oyun arasında beş yıl varken, beşinci oyunun üstünden sekiz yıl geçmiş olmasına rağmen, GTA 6 için bir süre daha beklemek gerecek. Ne varki GTA V’in sürekli olarak farklı platformlar için yeniden piyasaya sürülmesi ve yıllardır en çok satan oyunlar listelerinden inmemesi, Rockstar Games’in elini de bir hayli rahatlatıyor.