GTA 6 ne zaman çıkacak? GTA 6 sistem özellikleri neler?

GTA 6 NEREDE GEÇECEK?

GTA 5, New York City’yi temel alarak üretilen Liberty City’de geçiyordu. Oyuncular, farklı ülkelerde oyunu oynamak istediklerini her ne kadar dile getirseler de, yapımcılar oyunun temelinde Amerikan hikayelerinin anlatılması sebebiyle ülke olarak her seferinde ABD baz alınıyor.

Ancak Liberty City’nin uyarlandığı New York City, Vice City’nin uyarlandığı Miami, Los Santos’un uyarlandığı Los Angeles, San Fierro’nun uyarlandığı San Francisco ve Las Venturas’ın uyarlandığı Las Vegas gibi şehirleri ziyaret etme şansı oyunun içerisinde bulunuyor.

Bu sebeple yapımcılar, yeni bir ülke olmasa da başka şehirlerin ziyaretinin oyun içinde mümkün olduğunu dile getiriyor.

GTA 6 İÇİN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Alınan bilgilere göre oyun ilk olarak PlayStation 5 ve Xbox Series X|S platformları için kullanıma açılacak. GTA 6 için şu an bir sistem gereksinimi bilgisi paylaşılmadı.

1970 ve 1980 AMERİKASI

Oyunun çıkış tarihine bir süre daha olmasına rağmen, oyun hakkındaki dedikodular da hızla yayılıyor. Buna göre GTA 6 için çıkan özellikler ilgili söylentiler şu şekilde;