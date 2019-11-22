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GTA, beyaz perdeye mi geliyor?

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TEKNOLOJİ  | Son Güncelleme

Serinin yapımcı ve yayıncısı Take Two, GTA filmi hakkında açıklamada bulundu. İşte detaylar.

GTA, beyaz perdeye mi geliyor?

Son yıllarda popüler oyunların beyaz perdede boy göstermesine artık alıştık. Hatta şu aralar Sony, PlayStation’daki hit serisi Uncharted’ı izleyicilerle buluşturmaya hazırlanıyor. Daha önce de Silent Hill, Need for Speed, Prince of Persia gibi köklü oyunlar seyirci karşısına çıkmıştı.

Genel anlamda oyundan beyaz perdeye aktarılan yapımların tam olarak istenileni veremediğini biliyoruz. Bu durumun temel nedeni ise filmi yapan ekip ile oyunu geliştirilen ekibin tamamen farklı olması. Nitekim Take Two’da bu durumdan çekiniyor.

GTA filmi hakkında bir açıklamada bulunan Take Two’dan Strauss Zelnick, kontrolün tam olarak kendilerinde olması gerektiğine vurgu yaptı. Zelnikc, GTA filmi yapmak için yeterli bütçeye sahip olsalar bile, yeterli tecrübe düzeyinde olmadıklarını itiraf etti. Film işinin masraflı bir proje olduğuna dikkat çeken Take Two CEO’su şu anda böyle bir riski almaya gerek olmadığını da sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
GTA

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