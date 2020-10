Gucci kendini taklit edenleri ti’ye alıyor

Taklit ürünler markalar için büyük bir sorun. Hukuki yollarla taklit sorununun önüne geçemeyen moda devi taklitçilere zekice bir yanıt vermeyi tercih etti. Alessandro Michele tarafından yönetilen markanın en son kapsül koleksiyonu Fake/Not, Gucci’nin kurban olduğu sahte ürün kültürüne ve tüketicilerin orijinal giysi takıntısına ironiyi kullanarak cevap veriyor.

KOLEKSİYONUN İLHAMI TAKLİT ÜRÜNLER

Kendine has çizgisi ve renkleri olan Gucci, geçmişten günümüze en fazla taklit ürünü üretilen markalardan. Taklit fikri üzerine eğlenceli bir yorum getiren Gucci, sahte ürünlerle uğraşmak yerine bu sorunu çözecek yaratıcı bir yönteme başvuruyor. Ayakkabıdan çantaya, ceketlerden tişörtlere kadar pek çok farklı ürünün ve modelin yer aldığı koleksiyonda her parçanın bir yüzünde fake (sahte) diğer yüzünde ise not (değil) yazıyor. Koleksiyon markanın kırmızı ve yeşil renkli çift şeritli, 80’li yılların retro Gucci logosundan ilham alıyor. Dikkat çekici sarı renk fake ve not kelimelerini yazmak için kullanılıyor. Kelimeler farklı şekillerde dizilse de her üründe merkezde yer alıyor.