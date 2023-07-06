Guinness Dünya Rekoru’nu kırmak istedi! 50 saat boyunca aralıksız masaj yapınca bir anda bayıldı

Nijerya’nın Lagos kentindeki bir masaj salonunda çalışan Joyce Ljeoma isimli bir kadın tuhaf bir rekor denemesine imza attı. Rekor denemesi için antrenmanlarına başlayan kadın toplamda 50 saat boyunca masaj yaptıktan sonra bayıldı.

REKORU KIRDI AMA...

Ljeoma’nın 50 saatlik antremanı uygun şartların sağlanmaması ve resmi yetkililerin olay yerinde bulunmaması nedeniyle rekor olarak kabul edilmedi. 2015 yılında Endonezya'nın Güney Kalimantan kentinde Alastair Galpin, 25 saat 4 dakika ile en uzun tüm vücut masajı rekorunu elinde tutuyor.