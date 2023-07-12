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Guinness Rekoru için ağlamaya başladı! Tam 100 saat boyunca hiç ara vermeden ağlayacak

12.07.2023 10:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nijerya’da Danny Green isimli bir adam Guinness Dünya Rekorunu kırmak için kolları sıvadı. En uzun süre ağlama rekorunu kırmak için harekete geçen Green tam 100 saat boyunca hiç ara vermeden ağlayacak. O anları saniye saniye kaydeden adamın rekor denemesi sosyal medyadan gündem yarattı.

Nijerya’da Danny Green isimli bir adam Guinness’te en uzun süre ağlayan kişi rekorunu kırmak için büyük bir meydan okumaya başladı. Dört gün boyunca aralıksız ağlamak için Green 9 Temmuz 2023 Pazar günü ağlamaya başladı. Ağladığı anlarda sosyal medyadan paylaşım yapan adam kısa sürede gündem oldu.

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Sürekli olarak ağlamak için kendisini motive eden adam duygusal şarkılarla durumu destekledi ve kendisini yerden yere vurarak daha fazla acı çekmesini sağladı. O anlar sosyal medya kullanıcılarının diline düştü. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Ona eşlik eden duygusal bir şarkısı bile var” yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Başına gelen tüm kötü şeyleri hatırla ve ağla” yorumunu yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Nijerya Guinness Dünya Rekorları

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