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Gülben Ergen annesiyle umreye gitti! "Hem Mekke hem de Medine'ye uçtuk ana kız"

27.12.2022 12:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emina Jahovic ve Aslı Şen'den sonra Gülben Ergen de umreye gitti. Gülben Ergen, 2022'nin son günlerinde verdiği sözü tutarak annesiyle birlikte umreye gitti. Sosyal medya hesabından çektiği fotoğraflar yayınlayan şarkıcı, "Anneme verdiğim sözü tuttum" dedi.

Gülben Ergen annesiyle umreye gitti! "Hem Mekke hem de Medine'ye uçtuk ana kız"

Son dönemde Gülşah Saraçoğlu imzalı derin dekolteli elbiselerle dikkat çeken Gülben Ergen annesine verdiği sözü tutup umreye gitti.

Gülben Ergen annesi Gülser Ergen'le birlikte umreye gittikten sonra buradan pozlarını paylaştı.

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Gülben Ergen paylaşımına ise "Annem söz vermiştim. Seni götüreceğim söz demiştim. Hem Mekke hem de Medine'ye uçtuk ana kız. İnsan önceliklerine ne yapıp ne edip vakit ayırabiliyor. 2022 yılına minnetle teşekkür borçluyum. Bana, aileme, mesleğime, sevdiğim, önemsediğim her şeye ve herkese gülümseyen hayatı mucizelerle yaşıyorum. Gelsin 2023" notunu düştü.

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Ünlü ismin paylaşımına sessiz kalmayan Demet Akalın, Şeyda Coşkun, Dilşat Erdil ve Erol Köse gibi isimler "Allah kabl etsin" yorumunu yaptı.

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Gülben Ergen dekolte

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