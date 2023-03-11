Gülben Ergen ateş püskürdü! 'Paylaşımlarınızdan nefret ediyorum'

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler 11 ilimizde ağır yıkımların yaşanmasına neden oldu. Binlerce vatandaşımızın hayatını kaybettiği asrın felaketinin ardından yaptığı yardımlarla dikkat çeken Gülben Ergen, kurucusu olduğu Çocuklar Gülsün Diye derneğiyle depremin yaşandığı illere anaokulu yaptırmak için harekete geçti.

Ünlü şarkıcı, depremin ardından insanların hızlı bir şekilde normalleşmesine sert çıktı. Ergen sosyal medya hesabında; "Ben sizin yediğiniz, içtiğiniz, gezdiğiniz, giydiğiniz paylaşımlarınızdan nefret ediyorum" sözleri ile adeta ateş püskürdü.

"NORMALLEŞMEYE ADAPTE OLANLARI TEBRİK EDİYORUM"

Gülben Ergen; "Ben sizin yediğiniz, içtiğiniz, gezdiğiniz, giydiğiniz paylaşımlarınızdan nefret ediyorum! Nefret hayatımda düşmanıma bile hissetmediğim, bana ait olmayan bir duygu. Ama bu dönemde yatışmayan öfkemle, içselleştirdiğim acımla birlikte çok net hissediyorum! Hayata geri dönebilmeyi son derece gerekli bulurken henüz buna hazır hissetmiyor ve başaramıyorum. Normalleşmeye sürecine adapte olan herkesi tebrik ederken, bunu gözüme sokulmasını istemiyorum. Yaşa ama paylaşmayıver" dedi.



