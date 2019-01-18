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Gülben Ergen'den oğlu Atlas için duygusal paylaşım!

MAGAZİN HABERLERİ  | 18.01.2019 01:54 | Son Güncelleme

Ünlü şarkıcı Gülben Ergen, en büyük oğlu Atlas'ın dünyaya geldiği anlarda çekilen fotoğrafı Instagram'dan duygusal bir notla paylaştı.

Gülben Ergen'den oğlu Atlas için duygusal paylaşım!

Gülben Ergen, Mustafa Erdoğan ile olan evliliğinden olan ilk çocuğu Atlas'ın doğum gününde duygusal bir paylaşım yaptı.

Atlas'ın doğduğu anlarda kucağına aldığı ilk anın fotoğrafını paylaşan Gülben Ergen, 'Minicik canınla, canıma can kattığını gördüğüm o an... #2007 #18Ocak Sen mi doğdun? Ben mi doğdum? Belki de birlikte doğduk be oğul, bu eşsiz duyguya doyamamış olmalıyım ki, senden sonra iki kez daha doğdum???? #22Haziran Tam kışın başıydı, sonra tam yazın başı????Yazsam bir #ömür, anlatsam bir ömür, yaşasam bin ömür... (hani bi duam var ya dalga geçtikleri onu demeye devam????????ama buraya yazmam anladınız siz' notunu yazdı.

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Gülben Ergen'in paylaşımı kısa sürede on binlerce beğeni ve yorum aldı.

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Gülben Ergen, Anadolu Ateşi Grubu’nun kurucusu Mustafa Erdoğan ile 5 Eylül 2004 tarihinde evlendiler. 18 Ocak 2007’de Atlas ismini verdikleri bir oğlu oldu. Daha sonra 22 Haziran 2009 tarihinde Ares ve Güney adını verdikleri ikiz oğulları dünyaya geldi. 11 Nisan 2012 tarihinde boşandılar.

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>>Gülben Ergen Mustafa Erdoğan gülben ergen oğlu atlas

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