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Gülben Ergen havalimanında mahsur kaldı! Sosyal medyadan isyan etti: 'Perişan haldeyiz'

20.05.2023 16:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep hava sahasında tanımlanamayan bir cisim görülmesi üzerine gece yarısından bu yana Gaziantep Havalimanı'ndan iniş ve kalkışlı uçuşlar yapılamadı. Havalimanında mahsur kalan ünlü şarkıcı Gülben Ergen ise sosyal medya hesabından peş peşe paylaşımlar yaparak "Gece yarısından beri uçak bulamıyoruz, perişan haldeyiz" diyerek isyan etti.

Gülben Ergen havalimanında mahsur kaldı! Sosyal medyadan isyan etti: 'Perişan haldeyiz'

Gaziantep'te 00.30 sıralarında yaşanan olaya göre yaklaşık 9 bin feet (2.743 metre) yükseklikte, seyir halinde olan iki yolcu uçağının kokpit ekibi tarafından tanımlanamayan bir cisim tespit edildi. Anaokulu açmak için anaokulu açmak için Kahramanmaraş'a giden şarkıcı Gülben Ergen ise Gaziantep Havalimanı'nda mahsur kaldı.

Uçuşların durdurulması sebebiyle İstanbul'a dönemeyen ünlü şarkıcı twitter hesabından yaşadığı mağduriyete isyan ederek "Dün gece Gaziantep Havaalanı'nda 1,5 saat uçağın içinde bekledik. Sonra güvenlik sebebiyle pistten dönüp, uçaktan indirilip havaalanında 2,5 saat bekledik. Şu an ne Gaziantep'ten ne Kahramanmaraş'tan ne Hatay'dan dönüş için yer bulamıyorum" sözlerini kullandı.

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"PERİŞAN HALDEYİZ"

Yetkililere seslenerek bir açıklama beklediklerini de dile getiren Ergen, "Gaziantep'te olağanüstü bir durum yaşıyoruz. Dönüş uçağı bulamıyoruz ve çözüm sunan kimsemiz yok. Bu mesajı onlarca insan adına yazıyorum" dedi.

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Daha sonra iptal edilen seferlerin yer aldığı bir fotoğraf yayınlayan Gülben Ergen, sözlerine şöyle devam etti: "Biz uçağa gelmesek uçağın gitme hakkı var. Neden biz yolcuların kaçta gidebileceğimiz ile ilgili bilgilendirilme hakkımız yok? Herkes Twitter'a bakıyor. Havaalanındaki personel mahcup ve ne diyeceğini bilmez halde. Tüm yolcular perişan durumdayız."

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