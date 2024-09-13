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  4. Gülben Ergen hemen Ankaralı Turgut'un yanına gitti! "Akıllı ilaç tedavisine gücü yetmemiş" diyerek paylaştı

Gülben Ergen hemen Ankaralı Turgut'un yanına gitti! "Akıllı ilaç tedavisine gücü yetmemiş" diyerek paylaştı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
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Ankaralı Turgut bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu. Akıllı ilaç için maddi durumu yetersiz olan Ankaralı Turgut'un isyanını gören Gülben Ergen harekete geçti. İşte o paylaşım...

Gülben Ergen hemen Ankaralı Turgut'un yanına gitti! "Akıllı ilaç tedavisine gücü yetmemiş" diyerek paylaştı

'Ankaralı Turgut' sahne adıyla bilinen Turgut Karataş akciğer kanseri nedeniyle geçtiğimiz ay hastaneye kaldırılmıştı. Sağlık sorunlarıyla mücadele eden Ankaralı Turgut'un son hali sevenlerini üzmüştü.

Akıllı ilaç kullanması gerektiğini belirten ünlü isim, maddi durumunun el vermediğini söyledi.

Ankaralı Turgut, kendi türkülerinin yabancı filmlerde izni olmadan kullanılması hakkında, "Davalarımı açtım, sanat camiasından kimse arayıp 'geçmiş olsun' demedi. Gönül kırgınlığım var" ifadelerini kullandı.

Bu açıklamalardan kısa süre sonra Gülben Ergen Ankaralı Turgut ile bir karesini paylaştı. Ünlü ismi ziyarete giden Ergen "Ankaralı Turgut yalnız değilsin" dedi.

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Gülben Ergen paylaşımın devamında ise şunları yazdı:

Ankaralı Turgut günlerce hastanede yatıp 13 kilo verdi! Son hali üzdü... İsyan etti Ankaralı Turgut günlerce hastanede yatıp 13 kilo verdi! Son hali üzdü... İsyan etti

"Sen tüm yapımcıların peşinden koştuğu, televizyon programlarının konuk almak için can attığı Ankaralı Turgut'umuzsun bizim. Bu hastalık Turgut kardeşimi üzmüş, yormuş. Akıllı ilaç tedavisine gücü yetmemiş. Kızının evine taşınmış. Torunlarıyla evlatlarıyla moral bulmaya çalışıyor. Sözleri, besteleri, enerjisi bu burukluğu hak etmiyor. Yanındayım değerli Turgut. Güçlü yapımcılar, değerli meslektaşlarım, müzik birlikleri, iyi insanlar haydi görev başına hepimiz."

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Ankaralı Turgut
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