Gülben Ergen ile sevgilisi Burak Törer tatilde

Gülben Ergen, yapımcı sevgilisi Burak Törer’le tatil sezonunu Bodrum’da açtı. İkili, önceki gün bir beachte görüntülendi.
HT Magazin'den Onur Aydın'ın haberine göre, sevgilisiyle el ele denizden çıkan şarkıcı, bir süre güneşlendikten sonra jet-ski’ye bindi.
Ergen, kendisini iskelede izleyen sevgilisini, “Aşkım hadi gel, birlikte binelim” diyerek yanına çağırdı.
Törer, yüzerek jet-ski’ye çıktı. Son sürat turlayan ikili daha sonra akşam yemeği için otelin restoran kısmına geçti.
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