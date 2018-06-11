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Gülben Ergen ile sevgilisi Burak Törer tatilde

MAGAZİN HABERLERİ  | 11.06.2018 09:56 | Son Güncelleme

Ünlü şarkıcı Gülben Ergen, yapımcı sevgilisi Burak Törer’le tatil sezonunu açtı. Çift Bodrum'da bir beachte görüntülendi

Gülben Ergen ile sevgilisi Burak Törer tatilde

Gülben Ergen, yapımcı sevgilisi Burak Törer’le tatil sezonunu Bodrum’da açtı. İkili, önceki gün bir beachte görüntülendi.

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HT Magazin'den Onur Aydın'ın haberine göre, sevgilisiyle el ele denizden çıkan şarkıcı, bir süre güneşlendikten sonra jet-ski’ye bindi.

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Ergen, kendisini iskelede izleyen sevgilisini, “Aşkım hadi gel, birlikte binelim” diyerek yanına çağırdı.

Törer, yüzerek jet-ski’ye çıktı. Son sürat turlayan ikili daha sonra akşam yemeği için otelin restoran kısmına geçti.


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Anahtar Kelimeler:
>>Gülben Ergen Burak Törer

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