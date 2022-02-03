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Gülben Ergen "Silikonları yenilemişsin" yorumuna sessiz kalmadı

03.02.2022 07:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde giydiği sahne kıyafetleri takipçileri tarafından beğenilmeyen Gülben Ergen yeni bir paylaşım yaptı. Gülben Ergen'e bir takipçisi "Silikonları yenilemişsin" yazınca ünlü isim bu yoruma yanıt vermeden geçmedi.

Gülben Ergen "Silikonları yenilemişsin" yorumuna sessiz kalmadı

Zaman zaman Gülşah Saraçoğlu imzalı kostümler giyen ve kostümleri beğenilmeyen Gülben Ergen iddialı seçimlerle dikkat çekiyor. Göğüs dekolteli detayları tercih eden Gülben Ergen yeni pozlarını paylaşınca ilginç yorumlara maruz kaldı.

Gülben Ergen'e bazı takipçileri silikon yorumlarında bulundu. Bir takipçisi şarkıcıya "Silikonları yenilemişsin çok güzel görünüyor" yazınca Ergen sessiz kalamadı.

Ekran Alıntısı

Gülben Ergen takipçisine yanıtında önce "Hayatımda hiç silikonum olmadı" yazdı. Ardından ise bu yorumu sayfasında ifşa ederek "Sanki birlikte gittik silikon taktırmaya" yorumunda bulundu.

Ekran Alıntısı

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Gülben Ergen
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