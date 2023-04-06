Gülcemal dizisi konusu nedir, oyuncuları kimdir? İşte Gülcemal dizisi konusu ve oyuncuları

Gülcemal dizisi konusu ve oyuncuları araştırılıyor. Fox TV ekranlarında yayınlanacak olan Gülcemal her hafta perşembe akşamı ekrana gelecek. Dizide; annesinin küçükken terk edip karanlık bir canavara dönüştürdüğü Gülcemal (Murat Ünalmış) ile güzeller güzeli Deva'nın (Melis Sezen) nefretle başlayıp giderek ateş, tutku ve fırtınanın girdabına savrulan aşkı anlatılacak.

GÜLCEMAL DİZİSİ OYUNCULARI

Gülcemal dizisi oyuncuları arasında Murat Ünalmış, Melis Sezen, Edip Tepeli, Nilay Erdönmez, Atilla Şendil, Cahit Gök, Nilüfer Açıkalın, Samet Kaan Kuyucu, Meltem Akçöl, İpek Ayaz Kortunç, Sabahattin Yakut, Gökçem Çoban, Melike Küçük ve Ayda Aksel gibi isimler bulunuyor.

GÜLCEMAL DİZİSİ KONUSU

Çocukken annelerinin başka bir adama kaçmak için terk ettiği iki kardeş olan Gülcemal ve Gülendam’ın hayatı annelerinin gidişiyle paramparça olur. Zorluklar içinde büyüyen iki kardeş kendilerine imrenilecek bir hayat kurarak yıllar sonra Bursa’ya dönerler. Gülcemal’in tek amacı annesinden intikam almaktır. Onun herşeyini alacak, sonunda kapısına muhtaç edecek ve annesi ona “İyi ki seni doğurmuşum oğlum” diyecektir.

Annesizliği, çocukluk yarasına saklayıp o yarayı hiç kapatmayan Gülcemal güçlü ve acımasız bir adamdır. Annesinin deyimiyle bir yılan. Ancak daha Bursa’ya döndüğü ilk gün uzun kirpikli bir kızla karşılaşır. Korku ve öfkeyle başlayan bu tanışıklık uzun sürecek bir hikayenin ilk cümlesidir halbuki. Deva, Gülcemal’in annesi Zafer hanıma çalışan bir ipek boyama ustasıdır.

Üstelik Deva’yı, Zafer Pehlivan büyütmüştür. Onun manevi annesidir ve Deva evlenmek üzeredir. Ancak bu düğünün olmaması için Gülcemal ve onun en büyük düşmanı Zafer Pehlivan elinden geleni yapacaktır. Herkesin kendince bir hesabı vardır bu düğünün bozmak için. Her şeyden habersiz masum Deva ise hayatının bir gün içinde paramparça oluşunu izleyecektir.



