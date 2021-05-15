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Gülçin Santırcıoğlu imajını değiştirdi

15.05.2021 12:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncu Gülçin Santırcıoğlu, dijital platformda yayınlanacak 'Andropoz' dizisi için yeni imaj çalışması yaptı.

Gülçin Santırcıoğlu imajını değiştirdi

Netflix’de yayınlanacak olan Durul ve Yağmur Taylan Birader’lerin yönetmen koltuğunda oturduğu ‘Andropoz’ dizisiyle ekrana dönecek olan Santırcıoğlu’nun yeni imajı hayranları tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.

Yakında kamera karşısına geçmeye hazırlanan oyuncu, Marmaris konumuyla sosyal medya hesabından paylaştığı kısa saçlı yeni görüntüsünü “Bazı değişiklikler var. Heyecanlıyım.” notuyla paylaştı.

Kısa zamanda binlerce beğeni alan Gülçin Santırcıoğlu’nun paylaşımına hayranları tarafından övgü dolu yorumlar yapılırken yeni rolü için imaj çalışması yaptığı da dikkatlerden kaçmadı.


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Anahtar Kelimeler:
Netflix
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