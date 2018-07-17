‘Güldür Güldür’ bitiyor mu?

Her bölümüyle izleyenlerini kahkahaya boğan Güldür Güldür Show'un yeni sezonda ekranlara gelmeyeceği iddia edildi.

Programdan ayrılan isimlerin farklı işlere yönelmesi bu iddiayı güçlendirdi.

GÜLDÜR GÜLDÜR GİDİYOR, YERİNE BAŞKA PROGRAM GELİYOR

Posta'dan Mesut Yar konuyu köşesine taşıyıp şunları söyledi:

"İddia çok net. Show TV'nin lokomotif işlerinden "Güldür Güldür Show" önümüzdeki sezon ekrana gelmeyecek. Böyle bir iddiaya inanmak kolay değil...

Ancak projenin içinden kopan bazı isimlerin başka işlere yöneldiği haberi doğru. Bu yüzden Show TV ana oyuncularını kısmen kaybetmiş bu iş yerine Yılmaz Erdoğan'ın hazırladığı, yine aynı yapım ekibinden çıkan "Çok Güzel Hareketler Bunlar" benzeri işi ekrana sürme kararı almış..."

