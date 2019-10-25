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Güldür Güldür Show'dan hayranlarına müzikal sürprizi! Güldür Güldür 214. yeni bölüm fragmanı izle!

DİZİ HABERLERİ  | 25.10.2019 02:39 | Son Güncelleme

Show TV’de ekrana gelen, fenomen eğlence programı Güldür Güldür Show ekibi 214. yeni bölüm için çok özel bir “Müzikal Show” hazırladı. Güldür Güldür Show'un 25 Ekim Cuma ekrana gelecek olan yeni bölümünde Broadway müzikallerini aratmayan gösteri ekrana gelecek.

Onur Buldu, Aylin Kontente, Alper Kul, Emre Altuğ, Onur Atilla’nın yer aldığı skeçte oyuncular güldürmenin yanı sıra Broadway müzikallerine göndermeler yaptıkları dans performanslarıyla da çok konuşulacak!

Emre Altuğ

Profesyonel dansçıların eşliğinde 2 gün gibi kısa bir zaman diliminde provalarını tamamlayan ekip inanılmaz bir başarıya imza attı. Broadway müzikallerini aratmayan performansta oyuncular dans ve şarkılı performanslarıyla hem güldürecek hem de hayran bırakacak.

Onur Atilla-Burak Topaloğlu-Emre Altuğ-Açelya Topaloğlu-Aylin Kontente-Alper Kul

Güldür Güldür Show yeni bölümüyle 25 Ekim Cuma saat 20.00’de Show TV’de!

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