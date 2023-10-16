Güldür Güldür Show'un CHP skeci gündem oldu! Kemal Kılıçdaroğlu ekibi arayıp...

Güldür Güldür Show’un 14 Ekim Cumartesi günü ekrana gelen bölümünde CHP ile ilgili skeç dikkat çekti. CHP içerisindeki tartışmaların ve seçim sürecinde yaşananların anlatıldığı skeçte "Parti lideriniz nerede?" diye soran karaktere lider masaya vurarak "Burdayım be! Burdayım, burdayım" diye yanıt verdi.

Skeçteki karakterin ''Partinizin tabelası biraz sağa kaymış'' sözleri ile CHP'nin seçim sürecinde İYİ Parti, DEVA Partisi, Saadet Partisi ve Gelecek Partisi ile yaptığı ittifaka atıfta bulunuldu.

ALİ SUNAL DA PAYLAŞTI

Sosyal medyada gündem olan skeçten sonra Güldür Güldür Show’un resmi hesabından açıklama yapıldı.



Ali Sunal'ın da paylaştığı açıklamada şu sözlere yer verildi:

"Sayın Kemal Kılıçdaroğlu aradı ve dün akşam yayınladığımız skeçle ilgili 'Eskiden çok yapılıyordu bu şekilde mizah, siyasiler memnuniyetle ve hoşgörü ile karşılıyordu çok değer veriyordu. Şimdi de sizin bu tip hicivlere yer vermeniz çok değerli. Bu mizaha siyasetin, siyasilerin ve en önemlisi halkın ihtiyacı var. Beğenerek izledim ve emeği geçen herkesi kutluyorum ve eğer kabul ederseniz uygun bir zamanda seyretmeye gelmek istiyorum' dedi. Teşekkür ediyoruz ve bekliyoruz."



