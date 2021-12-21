Güldür Güldür'ün Bahadır'ı Burak Topaloğlu'nun sır gibi sakladığı sevgilisi güzelliğiyle büyüledi

Sabit Kanca, Kocan Kadar Konuş ve Dedemin Fişi gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Burak Topaloğlu, şimdilerde Güldür Güldür programıyla adından söz ettiriyor. Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Topaloğlu'nun sevgilisi Ezgi Tanır, güzelliğiyle dikkat çekti.
Burak Topaloğlu, 4 Ocak 1988 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Haliç Üniversitesi Tiyatro bölümünü bitiren Topaloğlu, çeşitli tiyatrolarda sahneye çıktı.
Oyunculuğun yanı sıra yardımcı yönetmenlik de yapan Topaloğlu, 2012 yılında yer aldığı Sabit Kanca filmiyle ekran macerasına başladı.
İsmail Baki TV'de de kamera karşısına geçen oyuncu, Güldür Güldür programıyla sarsılmaz bir ün yakaladı.
Burak Topaloğlu'nun sevgilisi Ezgi Tanır, güzelliğiyle dikkat çekiyor.
Topaloğlu, Tanır ile magazin basınından uzak bir ilişki yaşıyor.
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