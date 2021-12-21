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Güldür Güldür'ün Bahadır'ı Burak Topaloğlu'nun sır gibi sakladığı sevgilisi güzelliğiyle büyüledi

21.12.2021 14:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show TV ekranlarında yayınlanan ve kadrosunda Onur Buldu, Uğur Bilgin, Aziz Aslan ve Açelya Topaloğlu gibi isimlerin bulunduğu Güldür Güldür programı, ekranlarda kahkaha fırtınası estirmeye devam ediyor. Güldür Güldür'de hayat verdiği 'Bahadır' karakteriyle geniş kitlelerce tanınan ünlü oyuncu Burak Topaloğlu'nun kız arkadaşı Ezgi Tanır, güzelliğiyle görenleri büyüledi.

Güldür Güldür'ün Bahadır'ı Burak Topaloğlu'nun sır gibi sakladığı sevgilisi güzelliğiyle büyüledi

Sabit Kanca, Kocan Kadar Konuş ve Dedemin Fişi gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Burak Topaloğlu, şimdilerde Güldür Güldür programıyla adından söz ettiriyor. Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Topaloğlu'nun sevgilisi Ezgi Tanır, güzelliğiyle dikkat çekti.

Burak Topaloğlu, 4 Ocak 1988 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Haliç Üniversitesi Tiyatro bölümünü bitiren Topaloğlu, çeşitli tiyatrolarda sahneye çıktı.

Güldür Güldür'ün Bahadır'ı Burak Topaloğlu'nun sır gibi sakladığı sevgilisi güzelliğiyle büyüledi

Oyunculuğun yanı sıra yardımcı yönetmenlik de yapan Topaloğlu, 2012 yılında yer aldığı Sabit Kanca filmiyle ekran macerasına başladı.

Güldür Güldür'ün Bahadır'ı Burak Topaloğlu'nun sır gibi sakladığı sevgilisi güzelliğiyle büyüledi

İsmail Baki TV'de de kamera karşısına geçen oyuncu, Güldür Güldür programıyla sarsılmaz bir ün yakaladı.

Güldür Güldür'ün Bahadır'ı Burak Topaloğlu'nun sır gibi sakladığı sevgilisi güzelliğiyle büyüledi

Burak Topaloğlu'nun sevgilisi Ezgi Tanır, güzelliğiyle dikkat çekiyor.

Güldür Güldür'ün Bahadır'ı Burak Topaloğlu'nun sır gibi sakladığı sevgilisi güzelliğiyle büyüledi

Topaloğlu, Tanır ile magazin basınından uzak bir ilişki yaşıyor.

Güldür Güldür'ün Bahadır'ı Burak Topaloğlu'nun sır gibi sakladığı sevgilisi güzelliğiyle büyüledi

Güldür Güldür'ün Bahadır'ı Burak Topaloğlu'nun sır gibi sakladığı sevgilisi güzelliğiyle büyüledi

Güldür Güldür'ün Bahadır'ı Burak Topaloğlu'nun sır gibi sakladığı sevgilisi güzelliğiyle büyüledi

Güldür Güldür'ün Bahadır'ı Burak Topaloğlu'nun sır gibi sakladığı sevgilisi güzelliğiyle büyüledi

Güldür Güldür'ün Bahadır'ı Burak Topaloğlu'nun sır gibi sakladığı sevgilisi güzelliğiyle büyüledi

Güldür Güldür'ün Bahadır'ı Burak Topaloğlu'nun sır gibi sakladığı sevgilisi güzelliğiyle büyüledi

Güldür Güldür'ün Bahadır'ı Burak Topaloğlu'nun sır gibi sakladığı sevgilisi güzelliğiyle büyüledi


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