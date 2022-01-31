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Güldür Güldür'ün Bilal'i Onur Buldu'dan müjdeli haber

31.01.2022 08:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Onur Buldu'dan müjdeli bir haber geldi. Güldür Güldür programında Bilal karakterini oynayan Onur Buldu, ilk kez baba olacak olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Güldür Güldür'ün Bilal'i Onur Buldu'dan müjdeli haber

Güldür Güldür Show programında canlandırdığı Bilal Koçyiğit karakteri ile yıllardır kendisine çok geniş bir hayran kitlesi oluşturan oyuncu Onur Buldu, baba olma sevinci yaşıyor.

Ünlü oyuncu geçtiğimiz yıl kız arkadaşı Duygu Koz ile sade bir tören ile mutluluğa ilk adımını atmıştı.

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BABA OLACAĞINI HERKESTEN SAKLIYOR

TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; ünlü oyuncu Onur Buldu şu günlerde ilk kez baba olacak olmanın sevincini yaşıyor. Çift nazar korkusundan dolayı, şu süreçte en yakınlarından dahi bu mutlu haberi saklıyorlar.

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Onur Buldu
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