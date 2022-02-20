Güldür Güldür'ün Çiçek'i Açelya Topaloğlu'nun eski aşkını gören şaşıp kaldı! Meğer Demet Özdemir'in...

Güldür Güldür programında canlandırdığı 'Çiçek' karakteriyle izleyiciyi kırıp geçiren güzel oyuncu Açelya Topaloğlu, özel hayatıyla da dikkat çeken bir isim. Şimdilerde yakışıklı oyuncu Kenan Acar ile aşk yaşayan Açelya Topaloğlu'nun eski sevgilisini görünce çok şaşıracaksınız.

1986 yılında İzmir'de doğan Açelya Topaloğlu, Tan Sağtürk Dans Okulu'nda eğitim aldı.

Bir süre Anadolu Ateşi Dans Grubu'nda sahneye çıkan Açelya Topaloğlu, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde Tiyatro bölümüne girmeye hak kazandı.

2008 yılında rol aldığı Aşk Yakar dizisiyle ekran macerasına adım atan Açelya Topaloğlu; Kaçak Gelinler, İnadına Aşk, Meryem gibi yapımlarla dikkatleri üzerine çekti.

Açelya Topaloğlu, şimdilerde Meryem dizisinde tanışıp aşk yaşamaya başladığı Kenan Acar ile mutlu bir birliktelik sürdürüyor.

Kenan Acar'ın, bir dönem Serenay Aktaş ile sevgili olduğu, hatta o dönem kalbini Açelya Topaloğlu'na kaptırdığı öne sürülmüştü.

Sevgilisi Kenan Acar ile aşk pozlarını sık sık takipçilerinin beğenisine sunan Açelya Topaloğlu hakkında şaşırtan bir detay ortaya çıktı.

ESKİ AŞKI ERKENCİ KUŞ'UN YILDIZI ÇIKTI

Açelya Topaloğlu'nun, geçmişte meslektaşı Anıl Çelik ile aşk yaşadığını duyanlar şaşıp kaldı.

Anıl Çelik, Erkenci Kuş dizisinde Demet Özdemir'in rol arkadaşı olan Ceycey'e hayat veriyordu.

Bir süre gizli saklı aşk yaşamaya çalışan Anıl Çelik ve Açelya Topaloğlu, ilerleyen günlerde sessiz sedasız ayrılmıştı. İkili, Instagram'da birbirlerini takip etmeyi bırakmış ve ayrılığa dair herhangi bir açıklama yapmamıştı.



