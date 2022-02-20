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Güldür Güldür'ün Çiçek'i Açelya Topaloğlu'nun eski aşkını gören şaşıp kaldı! Meğer Demet Özdemir'in...

20.02.2022 10:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadrosunda Aziz Aslan, Onur Buldu, Aylin Kontente, Onur Atilla, Doğa Rutkay gibi isimlerin yer aldığı Güldür Güldür programı, SHOW TV'nin sevilen yapımlarından arasında yer alıyor. Güldür Güldür'e güzelliği ve sempatikliğiyle damga vuran ünlü oyuncu Açelya Topaloğlu hakkında şaşırtan bir detay ortaya çıktı.

Güldür Güldür'ün Çiçek'i Açelya Topaloğlu'nun eski aşkını gören şaşıp kaldı! Meğer Demet Özdemir'in...

Güldür Güldür programında canlandırdığı 'Çiçek' karakteriyle izleyiciyi kırıp geçiren güzel oyuncu Açelya Topaloğlu, özel hayatıyla da dikkat çeken bir isim. Şimdilerde yakışıklı oyuncu Kenan Acar ile aşk yaşayan Açelya Topaloğlu'nun eski sevgilisini görünce çok şaşıracaksınız.

1986 yılında İzmir'de doğan Açelya Topaloğlu, Tan Sağtürk Dans Okulu'nda eğitim aldı.

Güldür Güldür'ün Çiçek'i Açelya Topaloğlu'nun eski aşkını gören şaşıp kaldı! Meğer Demet Özdemir'in...

Bir süre Anadolu Ateşi Dans Grubu'nda sahneye çıkan Açelya Topaloğlu, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde Tiyatro bölümüne girmeye hak kazandı.

Güldür Güldür'ün Çiçek'i Açelya Topaloğlu'nun eski aşkını gören şaşıp kaldı! Meğer Demet Özdemir'in...

2008 yılında rol aldığı Aşk Yakar dizisiyle ekran macerasına adım atan Açelya Topaloğlu; Kaçak Gelinler, İnadına Aşk, Meryem gibi yapımlarla dikkatleri üzerine çekti.

Güldür Güldür'ün Çiçek'i Açelya Topaloğlu'nun eski aşkını gören şaşıp kaldı! Meğer Demet Özdemir'in...

Açelya Topaloğlu, şimdilerde Meryem dizisinde tanışıp aşk yaşamaya başladığı Kenan Acar ile mutlu bir birliktelik sürdürüyor.

Güldür Güldür'ün Çiçek'i Açelya Topaloğlu'nun eski aşkını gören şaşıp kaldı! Meğer Demet Özdemir'in...

Kenan Acar'ın, bir dönem Serenay Aktaş ile sevgili olduğu, hatta o dönem kalbini Açelya Topaloğlu'na kaptırdığı öne sürülmüştü.

Güldür Güldür'ün Çiçek'i Açelya Topaloğlu'nun eski aşkını gören şaşıp kaldı! Meğer Demet Özdemir'in...

Sevgilisi Kenan Acar ile aşk pozlarını sık sık takipçilerinin beğenisine sunan Açelya Topaloğlu hakkında şaşırtan bir detay ortaya çıktı.

Güldür Güldür'ün Çiçek'i Açelya Topaloğlu'nun eski aşkını gören şaşıp kaldı! Meğer Demet Özdemir'in...

ESKİ AŞKI ERKENCİ KUŞ'UN YILDIZI ÇIKTI

Açelya Topaloğlu'nun, geçmişte meslektaşı Anıl Çelik ile aşk yaşadığını duyanlar şaşıp kaldı.

Güldür Güldür'ün Çiçek'i Açelya Topaloğlu'nun eski aşkını gören şaşıp kaldı! Meğer Demet Özdemir'in...

Anıl Çelik, Erkenci Kuş dizisinde Demet Özdemir'in rol arkadaşı olan Ceycey'e hayat veriyordu.

Güldür Güldür'ün Çiçek'i Açelya Topaloğlu'nun eski aşkını gören şaşıp kaldı! Meğer Demet Özdemir'in...

Bir süre gizli saklı aşk yaşamaya çalışan Anıl Çelik ve Açelya Topaloğlu, ilerleyen günlerde sessiz sedasız ayrılmıştı. İkili, Instagram'da birbirlerini takip etmeyi bırakmış ve ayrılığa dair herhangi bir açıklama yapmamıştı.

Güldür Güldür'ün Çiçek'i Açelya Topaloğlu'nun eski aşkını gören şaşıp kaldı! Meğer Demet Özdemir'in...

Güldür Güldür'ün Çiçek'i Açelya Topaloğlu'nun eski aşkını gören şaşıp kaldı! Meğer Demet Özdemir'in...


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