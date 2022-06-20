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Güldür Güldür'ün sevilen ismi Onur Buldu'dan müjdeli haber

20.06.2022 16:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güldür Güldür Show'un öne çıkan isimlerinden Onur Buldu'nun özel hayatı da merak ediliyor. Onur Buldu öğretmen Duygu Kozoğlu ile sessiz sedasız evlenmişti. Ünlü oyuncu bugün baba oldu.

Güldür Güldür'ün sevilen ismi Onur Buldu'dan müjdeli haber

Ünlü oyuncu Onur Buldu ile eşi Duygu Kozoğlu çiftinin bu sabah bebekleri dünyaya geldi.

Doğum, Acıbadem Maslak Hastanesi’nde 20 Haziran 2022, Pazartesi günü, saat 07:58’de, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Perinatolog Prof. Dr. İbrahim Bildirici tarafından gerçekleştirildi. Acıbadem Maslak Hastanesi Başhekimi Dr. Cengiz Bavbek yaptığı açıklamada şu bilgileri verdi: “50 santim, 3.110 gram olarak dünyaya gelen bebeğin ve annenin sağlık durumları gayet iyi. Kendilerine sağlıklı ve uzun bir ömür diliyoruz.”

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Buldu’nun pandeminin ilk döneminde evinde sade bir törenle nikah masasına oturduğu Duygu Kozoğlu’yla bu haberi nazar korkusuyla sakladıkları da öğrenilmişti.

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Onur Buldu
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