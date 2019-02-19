Gülperi dizisi 21. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kadir'den Gülperi'yi şaşırtan itiraf!

Yapımını Tims&B’nin yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği, Show TV’nin iddialı dizisi “Gülperi”nin merakla beklenen 21. bölüm tanıtımı yayınlandı.

“AFFET OĞLUM…”

Gülperi, Kadir ve Can’ın kazayı ucuz atlattığı tanıtımda Hasan, Seyit’ten yardım istiyor. Arabasına sabotaj yapıldığını öğrenen Kadir, soluğu Eyüp’ün yanında alıyor. Eyüp’ü yumruklayan ve “Bundan sonra Gülperi’ye ve çocuklara bir zarar gelsin; bak seni kendi ellerimle öldürürüm!” sözleriyle meydan okuyan Kadir, Gülperi’ye geçmişle ilgili önemli itiraflarda bulunuyor.

GÜLPERİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Gülperi’nin Cuma akşamı ekrana gelen 20. bölümünde Artemis’i kurtarmak için kendi canını tehlikeye atan Hasan, onu alevlerin arasından çıkararak hastaneye yetiştirdi. Kadir ise hapishanede olmasına rağmen Artemis’in kurtulması için çabalamaktaydı. Gülperi, Kadir’e yardım etmek için elinden geleni yaparken Eyüp’ün engeline takıldı. Eyüp’ün kendisini takip ettiğini anlayan Gülperi, Kadir’in hayatını kurtaracak görüntüleri önceden Barkın’a ulaştırmayı başardı. Hapisten çıkan Kadir, Gülperi’ye aşkla sarılırken gözaltına alınan Eyüp, Şeyma’nın yardımıyla serbest bırakıldı. Artemis’i kaçıranların peşine düşen Hasan ve Gökhan, silahla rehin alınırken; yerlerini öğrenen Kadir çocukları kurtararak, Artemis’i kaçıranları polise teslim etti. Artemis ve Hasan’ın birbirlerine aşklarını itiraf ettikleri bölümde, Kadir ve Gülperi evlenmeye karar verdi. Kadir’den sonsuza dek kurtulmaya kararlı olan Eyüp, Kadir’in arabasına tuzak kurdu. Can ise hazırlıklar için yola çıkmaya hazırlanan Gülperi ve Kadir’den habersiz arabaya bindi. Eyüp’ün tuzağıyla Kadir, aracının hakimiyetini kaybederken; Gülperi ve Kadir’in korku dolu anları ile Can’ın çaresizliği izleyenleri ekran başına kilitledi.

Yönetmenliğini Metin Balekoğlu’nun, senaristliğini Sema Ergenekon ve Eylem Canpolat’ın üstlendiği Gülperi'nin yeni bölümü Cuma akşamı saat 20.00’de Show TV’de!

