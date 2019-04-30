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Gülperi dizisi bitiyor mu? Final ne zaman? Gülperi 30. ve final bölüm fragmanı izle!

DİZİ HABERLERİ  | 30.04.2019 01:15 | Son Güncelleme

Show TV'de ekrana gelen Gülperi dizisi erken final yaparak ekrana veda ediyor. Nurgül Yeşilçay ve Timuçin Esen'in başrollerde oynadığı Gülperi'nin final bölüm fragmanı da yayınlandı. Peki Gülperi neden bitti, final bölümü ne zaman? İşte Gülperi 30. final bölüm fragmanı ve yaşanacaklar.

Yapımını Tims&B’nin yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği, Show TV’nin sevilen dizisi Gülperi, 30. bölümüyle final yaparak ekrana veda ediyor. Son dönemde reytinglerde düşüş yaşayan dizi için erken final kararı alındı. Ekrana gelen son bölümü ise Total grubunda ilk 10 içerisine girememişti.

Gülperi (1)

Gülperi'nin merakla beklenen final bölümü tanıtımı yayınlandı. Nurgül Yeşilçay ve Timuçin Esen'in başrollerde oynadığı, yönetmenliğini Şenol Sönmez'in üstlendiği Gülperi, final bölümüyle Cuma akşamı saat 20.00’de Show TV’de olacak.

GÜLPERİ NASIL BİTECEK?

3 Mayıs Cuma günü yayınlanacak bölümüyle ekran macerasına son vermeye hazırlanan Gülperi’de muhteşem bir final sizleri bekliyor. Gülperi ve Kadir’in birbirinden uzak kaldığı, Can’ın ikiliyi bir araya getirmeye çalıştığı duygusal tanıtımda Hasan’ın Artemis’le rüyası dikkat çekiyor. Hasan, “Onlar birbirlerini seviyorlar!” sözleriyle Gülperi ve Kadir aşkına inancını gösterirken, ikilinin birbirine kavuştuğu ve hasretle sarıldığı anlar dizinin heyecan dolu final bölümünden ipuçları veriyor.

Gülperi (3)

GÜLPERİ FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Gülperi’nin Cuma akşamı ekrana gelecek 30. bölümünde Gülperi oğlu Hasan’ın ameliyattan çıkmasını beklerken Can’ın kaybolduğundan habersizdir. Can’ı hiçbir yerde bulamayan Artemis ve Bedriye önce Yakup’lara sonra da hastanede Gülperi’yle bekleyen Kadir’e haber verirler. Kadir Hasan ölüm kalım savaşı verirken bir de Can’ın kaybolduğu haberini Gülperi’ye vermek istemez. Yakup ve Kader hastanede Gülperi’yle kalırken Kadir Can’ı bulmak için harekete geçer. Bu sırada Can hiç de tekin olmayan bir adamın eline geçmiştir bile. Kadir çaresizce Can’ı ararken hastanede Gülperi’ye iyi haber gelir. Hasan’ın kurtulmasına sevinemeden Can’ın kayıp olduğun öğrenen Gülperi Kadir’in ardından Can’ı bulmak için yollara düşer. Can kurtulduğunda Gülperi için artık bir dönemin sonu gelmiştir.

Çocuklarıyla huzuru bulmanın tek yolunun her şeyden herkesten uzaklaşmak olduğuna karar veren Gülperi. İstanbul ve Kadir defterini kapatır. Foça’ya yerleşmeye karar verir. Çocuklar Gülperi’yi son kez ikna etmek için harekete geçerler ama bunu başaramayacaklarını yaşayarak öğrenirler. Bir ay sonra Gülperi Foça’da çocuklarıyla yeni hayatına başlamışken, kendininki dahil hiç kimsenin yüreği Kadir’le ayrılmasını kabul edememiştir. Üstelik Hasan gizli gizli Artemis’le beraber yurt dışına kaçmayı planlamaktadır. Bunu öğrenen Gülperi ve Kadir belki de son kez bir araya gelirler. Onları bekleyen sürpriz finalden habersiz, kendilerinden kaçan çocuklarının peşine düşerler.


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