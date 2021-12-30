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  4. Gülşah Saraçoğlu evli olan Deha Bilimlier ile aşk mı yaşıyor? "Gerçekten hayretle izledim"

Gülşah Saraçoğlu evli olan Deha Bilimlier ile aşk mı yaşıyor? "Gerçekten hayretle izledim"

30.12.2021 10:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika açıklaması... Gülşah Saraçoğlu ve Deha Bilimlier'in yasak aşk yaşadığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. İddialara göre Gülşah Saraçoğlu evli olan Deha Bilimlier ile gizlice buluşup eğlenmeye gitti. Bu iddiaları duyan Gülşah Saraçoğlu ve Deha Bilimlier hemen canlı yayına bağlandı.

Son dakika açıklaması... Şarkıcı Deha Bilimlier'in eşini modacı Gülşah Saraçoğlu ile aldattığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Gülşah Saraçoğlu'nun ünlü şarkıcıyla sahne sonrası gizlice buluşup görüştüğü iddia edildi.

Deha Bilimlier ve Gülşah Saraçoğlu iddiaları duyar duymaz 2. Sayfa'ya bağlandı.

Deha Bilimlier açıklamasında "Üç tane çocuğum var evliyim. İstanbul'daki herkes beni dinlemeye gelir. Benim bu taraflarda bezim yok hepiniz bilirsiniz. Gülşah Saraçoğlu da beni dinlemeye gelir. Önde oturuyordu, mikrofon uzattım sahneme çıktı... Arkadaşım o benim. Anlam veremedik böyle bir şeye. Bu iddiayı çıkaranın Gülşah'la bir problemi olduğunu düşünüyorum. Sahneme gelmesi dışında Gülşah Saraçoğlu ile asla bir yerde bir araya gelmedik. Eşim beni biliyor. Bu bana yapılan bir komplo ve hainliktir. Varsa elinizde bir görüntü yayınlayın kardeşim dedim. Bu haberi ilk duyduğumda güldüm" dedi.

"GÖRÜNTÜ VARSA BANA DA GÖNDERSİNLER"

Aynı anda yayına bağlanan Gülşah Saraçoğlu ise açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Böyle bir durumu izah etmenin üzüntüsü içerisindeyim. O kadar fuzuli, yanlış ve yalan bir durum ki. Deha yıllardır hayatımızda ve çok kıymetli bir ailesi olan bir arkadaşım. Kim bunu neden ortaya attı... Sahneye çıktım hatta o sırada yere düştüm, Tiktok'a düştü. Güldük buna. Bir görüntü olduğu söyleniyor, Allah aşkına bana da yollasınlar."

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PARTNER"Kendimi aşka değil, işe verdim""Kendimi aşka değil, işe verdim"
PARTNER"Arkadaşız""Arkadaşız"
Paylaşıp sildi ama kurtulamadı! Tepki yağdıPaylaşıp sildi ama kurtulamadı! Tepki yağdı
Anahtar Kelimeler:
Gülşah Saraçoğlu
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