MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Gülşen aylar sonra ilk defa paylaştı! Sosyal medyada gündem oldu

Gülşen aylar sonra ilk defa paylaştı! Sosyal medyada gündem oldu

18.04.2023 07:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konserinde imam hatip liselilere dair yaptığı şakadan sonra hakkında dava açılan ve 25 Ağustos'ta tutuklanan daha sonrasında ise tahliye edilen Gülşen, aylar sonra sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Gülşen aylar sonra ilk defa paylaştı! Sosyal medyada gündem oldu

Gülşen, uzun zamandır gündemin öne çıkan isimleri arasında yer alıyor. Cesur tarzıyla zaman zaman tepki çeken Gülşen konserinde imam hatiplilerle ilgili sözleri gündem olunca gözaltına alınıp tutuklanmıştı.

Ev hapsi de alan Gülşen daha sonra ev hapsi bitince oğlunun yanına yurt dışına çıkmıştı. Türkiye'yi terk ettiği iddiaları yalanlanan Gülşen uzun zamandır paylaşım yapmıyordu.

Son konserinden aylar sonra Instagram'da ilk kez paylaşımda bulunan şarkıcı, takipçilerini heyecanlandırdı.

Ekran Alıntısı

Gülşen, paylaşımında "Bazı kavuşmalara az kaldı" ifadelerine yer verdi.

Ünlü şarkıcı mini yırtmaçlı elbisesiyle frikik vermeyi umursamadı Ünlü şarkıcı mini yırtmaçlı elbisesiyle frikik vermeyi umursamadı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Esra Ezmeci başörtülü pozunu paylaştı! O detaylar takipçilerini rahatsız ettiEsra Ezmeci başörtülü pozunu paylaştı! O detaylar takipçilerini rahatsız etti
Oğuzhan Koç şaşkın! Para konusunda...Oğuzhan Koç şaşkın! Para konusunda...
Hasan Can Kaya konuğunun derin dekoltesini görünce dayanamadıHasan Can Kaya konuğunun derin dekoltesini görünce dayanamadı
Anahtar Kelimeler:
Gülşen

En Çok Okunan Haberler

Babala TV'de İnce'ye dikkat çeken ikinci tur sorusu: Utanmayacak mısınız?

Babala TV'de İnce'ye dikkat çeken ikinci tur sorusu: Utanmayacak mısınız?

İstanbul'da otomobile silahlı saldırı: 2 ölü, 2 yaralı

İstanbul'da otomobile silahlı saldırı: 2 ölü, 2 yaralı

Bakan Nebati'den enerji fiyatlarına ilişkin açıklama

Bakan Nebati'den enerji fiyatlarına ilişkin açıklama

Bayramın ilk gününü işaret etti! 'Yeni bir müjdeyi paylaşacağız'

Bayramın ilk gününü işaret etti! 'Yeni bir müjdeyi paylaşacağız'

Akşener'den canlı yayında Sadullah Ergin açıklaması: CHP ve DEVA...

Akşener'den canlı yayında Sadullah Ergin açıklaması: CHP ve DEVA...

Emret Komutanım'ın 'Foto Fato'suydu! Cinsiyet değiştiren Rüzgar Erkoçlar'ın son hali

Emret Komutanım'ın 'Foto Fato'suydu! Cinsiyet değiştiren Rüzgar Erkoçlar'ın son hali

İlginizi Çekebilir

Sokaklar yangın yerine döndü! Emeklilik reformunun onaylanmasıyla...

Sokaklar yangın yerine döndü! Emeklilik reformunun onaylanmasıyla...

Ülke gizemli tarikatı konuşuyor! Bunun adı resmen ‘açlık orucu’

Ülke gizemli tarikatı konuşuyor! Bunun adı resmen ‘açlık orucu’

Adidas Terrex koleksiyonunun en sevilen ayakkabısı indirime girdi!

Adidas Terrex koleksiyonunun en sevilen ayakkabısı indirime girdi!

5 yaşındaki kızının okula gitmesi için hediye aldı! Değeri dudak uçuklattı

5 yaşındaki kızının okula gitmesi için hediye aldı! Değeri dudak uçuklattı

"Hiç yapmadığım bir şeyi yaptım" diyerek perde arkasını anlattı

"Hiç yapmadığım bir şeyi yaptım" diyerek perde arkasını anlattı

Robot süpürgelere zam yolda! Fiyatların artmasını beklemeyin, kullanışlı modelleri sizin için seçtik

Robot süpürgelere zam yolda! Fiyatların artmasını beklemeyin, kullanışlı modelleri sizin için seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.